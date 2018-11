Probleme mit Apple ID: Einige Nutzeraccounts plötzlich gesperrt

Erneute Passworteingabe reicht nicht

Eine zunehmende Zahl an Apple-Nutzern berichtet über ein seit heute auftretendes Problem mit der Apple ID. Den Berichten zufolge sperrt Apple seit kurzem ohne ersichtlichen Grund Nutzer-IDs. Anwender sehen eine Fehlermeldung auf ihrem iPhone, iPad oder Mac, der zufolge die jeweilige Apple ID aus „Sicherheitsgründen“ gesperrt wurde. Das hat für die Betroffenen viele Probleme zur Folge, darunter die Nichtverfügbarkeit von Diensten wie iCloud, iMessage und Apple Music.Die Eingabe des Passworts reicht bei diversen Nutzern nicht zur erneuten Aktivierung aus. Stattdessen müssen einige Sicherheitsfragen beantwortet werden. Die Reaktivierung funktioniert auch über Apples Account-Website . Sobald Anwender ihre Identität verifiziert haben, müssen sie ein neues Passwort erstellen und sich auf ihren mit der ID verknüpften Geräten neu einloggen.Der Grund für die ID-Sperrungen ist bislang völlig unklar. Das Phänomen begann laut einiger Meldungen etwa um 0 Uhr (EST). Apple könnte beispielsweise interne Serverprobleme oder andere Schwierigkeiten im Zusammenspiel mit Nutzer-Accounts haben – doch der iCloud-Systemstatus zeigt keine Auffälligkeiten an. Zudem versicherte eine namentlich nicht genannte Apple-interne Quelle gegenüber AppleInsider : „Momentan sieht es nicht nach einem Apple-Bug aus. Was auch immer es ist, es ist jedenfalls nur eine kleine Prozentzahl von Anwendern betroffen.“ Alternativ könnte auch ein Brute-Force-Hackerangriff bei den betroffenen Apple IDs passiert sein.