Patent: Animojis mit Soundeffekten und Tiergeräuschen

Synthetische Stimme ersetzt Nutzersprache

Apple könnte Animojis in Zukunft um zusätzliche Features erweitern. Einem Patent des Unternehmens zufolge tüftelt Apple an Soundeffekten und Stimmen, die sich für für Animojis verwenden lassen.Apple könnte etwa eine Sammlung bestimmter Sounds für jeden Avatar bereitstellen und diese je nach Gesichtsausdruck des Anwenders abspielen. Ein überraschtes Gesicht würde etwa ein anderes Geräusch hervorrufen als ein Lächeln. Auch einzelne gesprochene Wörter, Sätze oder sogar Tiergeräusche sind möglich.Wenn jemand beispielsweise einen Hunde-Avatar nutzt und das Wort „Bellen“ spricht, könnte die im Patent beschriebene Animoji-Erweiterung automatisch ein Bell-Geräusch abspielen und den Mund des Avatars entsprechend formen. Ähnlich würde es mit „Knurren“ oder anderen Ausdrucksformen verlaufen, wobei auch das angezeigte Gesicht – je nach Sound – dynamisch von einem freundlichen zu einem ärgerlicheren Avatar wechselt.Die Stimme des Nutzers ließe sich in bestimmten Szenarien zudem durch eine synthetische Aussprache des jeweiligen Avatars ersetzen, die sich an der Betonung und dem Stimmklang des Anwenders orientiert. Apple hätte etwa die Möglichkeit, die Anwender-Stimme bei einfachen Sätzen oder Ausdrücken gegen das Sprachorgan von Comic-Charakteren auszutauschen.