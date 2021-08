Parallels Desktop 17 erschienen: Support für macOS 12 und Windows 11 sowie viele neue Features

Parallels Desktop 17 verspricht höhere Geschwindigkeit

Viele neue Features

Preise

Wer Windows auf seinem Mac möchte, kann das auf mehrere Arten realisieren – sofern es sich um einen Mac mit Intel-Chip handelt. Bei Rechnern mit Apple Silicon gestaltet sich die Lage aber etwas anders: Bislang ermöglicht lediglich die Virtualisierungssoftware von Parallels die Umsetzung von Windows für M1-Macs. Nun veröffentlichten die Entwickler Parallels Desktop 17 und implementierten eine ganze Reihe an neuen Features, die vor allem Besitzern eines ARM-Macs zugutekommen.Wer die kommenden Updates für macOS und Windows ausprobieren möchte, kann dies relativ unkompliziert mit Parallels Desktop 17 tun: Die Beta-Builds beider Betriebssysteme (Monterey und Windows 11) lassen sich einfach über den Installationsassistenten der Software installieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob im Mac ein Intel- oder ARM-Prozessor seinen Dienst verrichtet, wenngleich die Internetseite von Parallels in dieser Sache etwas Verwirrung stiftet. Ferner verspricht das Unternehmen, dass macOS 12 auch als Host-OS unterstützt wird. Die Entwickler schraubten zudem an der Performance und nennen signifikante Geschwindigkeitszuwächse bei der Arbeit mit Parallels. ARM-Macs erfreuen sich einer um bis zu 28 Prozent höheren DirectX-11-Grafikleistung, außerdem startet Windows 10 in der ARM Insider Preview um bis zu 33 Prozent schneller. Intel-Rechner profitieren unter anderem von schnelleren Netzwerkverbindungen.Die Entwickler spendierten Parallels Desktop 17 zudem neue Display-Treiber, die Spiele unter Windows deutlich aufwerten sollen. Ferner erkennt die Software nun auch USB-Geräte mit dem Standard USB 3.1. Auf M1-Macs erkennt Windows nun einen niedrigen Akkustand und aktiviert bei Bedarf den Energiesparmodus. Die Toolbox wurde um fünf weitere Tools erweitert und Texte und Bilder lassen sich erstmals einfach per Drag-and-drop zwischen Windows- und Mac-Anwendungen verschieben:Parallels Desktop 17 wird in drei unterschiedlichen Versionen angeboten: Die Standard Edition ist der günstigste Einstieg und kostet 79,99 Euro im Jahr. Alternativ gibt es eine unbefristete Variante für die aktuelle Software, die mit 99,99 Euro zu Buche schlägt. Studenten an einer deutschen Hochschule erhalten zudem Rabatte. Parallels Desktop 17 kann hier gekauft werden.