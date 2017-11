Öffentliche Testversionen von iOS 11.2 und tvOS 11.2 erschienen, GarangeBand aktualisiert

Ebenfalls erschienen: GarageBand 3.2

Wer Mitglied im öffentlichen und kostenlosen Beta-Test-Programm von Apple ( ) ist, kann sich heute Abend über eine erste öffentliche Betaversion von iOS 11.2 und tvOS 11.2 freuen. iOS 11.2 bringt neben Unterstützung von AirPlay 2 auch neue Hintergrundbilder, bekannt vom iPhone 8 und 8 Plus, sowie eine ganze Reihe von Fehlerbehebungen mit. tvOS 11.2 bringt diverse Fehlerbereinigungen und Verbesserungen bei der Wiedergabe von 4K- und HDR-Filmmaterial mit.Eine öffentliche Testversion von macOS 10.13.2 wurde bislang nicht freigegeben, wird aber wahrscheinlich noch später am heutigen Abend oder in den nächsten Tagen erscheinen. Apple testete bislang nie öffentlich Beta-Versionen von watchOS - und ändert dies mit Version 4.2 auch nicht: Diese Version steht nach wie vor nur eingetragenen Entwicklern zum Download bereit.Wie üblich sollte man Beta-Versionen nur nach einem kompletten Backup auf Geräten installieren, welche man nicht zum Arbeiten benötigt - Datenverlust ist bei Vorabversionen nie auszuschließen und das Rückspielen eines Backups nimmt viel Geduld in Anspruch.Neben den Testversionen hat Apple auch ein größeres Update für GarageBand für iOS veröffentlicht. Version 3.2 bringt eine neue Ton-Bibliothek, Unterstützung für das am Freitag erscheinende iPhone X, einen neuen Beat Sequencer, Touch Instruments und neue Schlagzeuge mit. Die Aktualisierung kann kostenlos aus dem App Store heruntergeladen werden.