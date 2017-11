Notwendigkeit von Computern in Frage gestellt: Neuer iPad-Pro-Werbespot

Das iPad Pro ersetzt den Computer

Der neue Apple-Werbespot „What’s a computer?“ setzt den Fokus auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des iPad Pro in Kombination mit OS 11. Der Konzern möchte zeigen, warum das iPad Pro als Computerersatz taugt und für welche Nutzungsszenarien das Tablet im Alltag einer Teenagerin optimal geeignet ist.Die Protagonistin nimmt ihr iPad Pro überall hin mit und verwendet es unter anderem zum Chat mit Freunden, für Comics, zur Fotobearbeitung inklusive Apple Pencil und für Schnappschüsse zwischendurch. Die Funktionsweise spezifischer Features von iOS 11 wie Split-Screen-Multitasking und das Dock sind ebenfalls zu sehen.Am Ende fragt die Mutter ihre Tochter, was sie grade am Computer macht. Darauf reagiert die Teenagern mit einer Gegenfrage: „Was ist ein Computer?“ Apples Botschaft wird deutlich: Das iPad Pro kann den klassischen Rechner in vielen Bereichen ersetzen. Für manche Nutzer stellt sich dementsprechend gar nicht mehr die Frage, sich überhaupt einen Computer anzuschaffen, da das iPad Pro alle benötigten Features komfortabel bereitstellt.