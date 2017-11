Noch nicht gut genug: Verkaufsstart des HomePods auf 2018 verschoben

Apple hat soeben bekannt gegeben, dass der HomePod nicht wie geplant in diesem Jahr auf den Markt kommen kann. Eigentlich hieß es bislang, der Verkauf solle im Dezember anlaufen. Allerdings war ohnehin geplant, zunächst nur in den USA, Großbritannien und Australien mit dem Verkauf zu beginnen, die Einführung für weitere Märkte sollte später erfolgen. Apples heute veröffentlichter Ankündigung zufolge haben Kunden in den drei genannten Ländern nun erst ab "Anfang 2018" erstmals die Möglichkeit, Apples neues Lautsprechersystem mit Siri-Anbindung zu bestellen. In Apples normaler Nomenklatur steht "Early 2018" allerdings für einen ziemlich langen Zeitraum, denn auch Produktvorstellungen im April galten in der Vergangenheit als "early". Aller Wahrscheinlichkeit nach gibt es daher frühestens im Januar oder Februar weitere Informationen zur Zeitplanung.Genaue Gründe für die verspätete Markteinführung nannte Apple nicht. In einer Stellungnahme hieß es lediglich, man "brauche noch etwas mehr Zeit", bis der HomePod die eigenen Qualitätsstandards erfülle und man guten Gewissens mit dem Verkauf beginnen könne. Apple freue sich aber jetzt schon auf den Moment, wenn das neue Produkt endlich in die Hände der Kunden gelangt. Keine Angaben gibt es, wann auch hierzulande der HomePod in den Regalen steht.Präsentiert hatte Apple den HomePod auf der Entwicklerkonferenz WWDC im vergangenen Juni. Anders als im Vorfeld vermutet, handelt es sich nicht vorrangig um einen intelligenten Assistenten für das Wohnzimmer, der nebenbei auch Musik wiedergeben kann, sondern der Fokus ist genau andersherum: Apple wies immer darauf hin, der HomePod sei vorrangig ein hochwertiges Lautsprechersystem mit hervorragendem Klang - zusätzlich unterstützt um Siri-Funktionen. Frühen Tests zufolge, auf der WWDC gab es nämlich die Möglichkeit zum Probehören, verspricht Apple damit nicht zu viel. Im Vergleich zu konkurrierenden Lösungen habe Apple das am besten klingende System geschaffen heißt es von mehreren Ohrenzeugen. Eine Zusammenfassung der ersten Eindrücke schilderte dieser Artikel vom 6. Juni.