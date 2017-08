New York Times: Einstiegspreis für iPhone 8 knapp unter 1000 US-Dollar

Schon seit einiger Zeit gibt es Gerüchte und Vermutungen, dass das kommende iPhone 8 aufgrund der vielen technischen Neuerungen das teuerste iPhone aller Zeiten werden könnte. Die New York Times schließt sich dem nun an, ohne dabei ihre involvierten Quelle preis zu geben. Schon der Einstiegspreis für das randlose Smartphone-Display soll sehr nah an der Grenze von 1000 US-Dollar liegt.Für ein iPhone 8 mit randlosem OLED-Display, induktivem Ladesystem, Face ID sowie verbesserten Komponenten soll bei einer voraussichtlichen Speicherkapazität von 64 GB bereits 999 US-Dollar fällig werden. Die Modelle mit vermutlich 128 GB und 256 GB Speicher könnten mit 1.099 und 1.199 US-Dollar entsprechend teurer sein.Da es sich um ein Gerücht handelt, sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Marktforscher etwas andere Preismodelle für möglich halten. Hierbei wäre das iPhone 8 ähnlich dem iPhone 7 in Diamantschwarz ausschließlich mit der Kapazität von 128 GB und 256 GB erhältlich. Bei einem Preis von 999 US-Dollar für das iPhone 8 läge die Preissteigerung im Vergleich zum iPhone 7 Plus bei 130 US-Dollar.Es gibt aber auch die Erwartung, dass durch die hochpreisigen Komponenten der Einstiegspreis des iPhone 8 bereits über 1.000 US-Dollar liegt. Apples Management hatte in Interviews immer wieder deutlich gemacht, dass man lieber mit innovativer Technologie und einem höheren Preis im Smartphone-Markt konkurriert, als durch einen Preiskampf ohne signifikante Unterscheidungsmerkmale. Entsprechend sind auch die Preissteigerungen bei neuen iPhone-Generation zu bewerten.