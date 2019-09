Neues Zifferblatt: watchOS 6 Golden Master bringt neues Design mit

Ein ständiger Kritikpunkt an watchOS ist die begrenzte Auswahl an Zifferblätter. Bisher gibt es für Dritthersteller keine Möglichkeit, neue Watch Faces für die Apple Watch anzubieten – nur Apple kann neue Zifferblätter umsetzen. Viele Anwender wünschen sich Watch Faces mit mehr Komplikationen, andere wiederum realistischere Zifferblätter, welche an eine echte Uhr erinnern. Zwar wird auch watchOS 6 keine Dritthersteller-Zifferblätter mitbringen, dafür aber zumindest einige neue Designs Am Dienstag stellte Apple die Apple Watch Series 5 vor – samt Always-On-Bildschirm und Kompass. Auf den gezeigten Videos und Bildern verwendete Apple ein neues Zifferblatt, welches bisher in keiner watchOS-Vorabversion zur Auswahl bereitstand. Doch wie 9to5mac herausfand, beinhaltet die Golden-Master-Version das neue Design mit dem Namen "Meridian":Anpassen lässt sich die Hintergrund- und Zeigerfarbe wie auch die Komplikationsfarbe. Insgesamt bietet das Meridian-Zifferblatt vier runde Komplikationen. Anders als beim Infograph-Face stehen aber keine gebogenen Informations-Widgets am Rand zur Auswahl bereit:Als die Series 4 im Herbst 2018 erschien, führte Apple diverse neue Zifferblätter ein – so zum Beispiel Infograph und Infograph Modular. Diese standen auf älteren Watch-Modellen nicht zur Verfügung – wahrscheinlich, weil genau diese Zifferblätter das größere Display der Series 4 ausnutzen. Meridian hingegen steht auch auf der Apple Watch Series 4 bereit – nicht jedoch auf älteren Modellen wie der Series 2 oder 3.