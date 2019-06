Neuerungen in Apple Stores: Einfacheres Hands-On bei der Apple Watch, Express-Kasse für Zubehör

Mehr Informationen zu iPhone-Features

Praktischeres Ausprobieren der Apple Watch



Express-Kassenbereich für Zubehör-Artikel

Nach dem Abgang von Apples mehrjähriger Retail-Chefin Angela Ahrendts im April kamen Gerüchte auf, wonach das Unternehmen einige Änderungen für die hauseigenen Ladegeschäfte plant. Und tatsächlich zeigen sich in den ersten Apple Stores inzwischen kleinere Neuerungen – wobei unklar ist, ob Ahrendts diese nicht vielleicht noch mitinitiiert hat. Dazu zählen deutlichere Hinweise auf die Features und Spezifikationen von iPhones. Zudem gibt Apple Nutzern Gelegenheit dazu, die verschiedenen Modelle und Armbänder der Apple Watch per Hands-On besser erkunden zu können.iPhones reiht Apple in den Stores traditionell nebeneinander auf und ermöglicht es Nutzern so, das iDevice zum Ausprobieren in die Hand zu nehmen. Hinweise auf die Features, Preise oder Vergleiche mit anderen Modellen gibt es jedoch kaum. Wenn Kunden genauere Angaben erfahren möchten, müssen sie eine vorinstallierte App öffnen oder das Ladenpersonal fragen.Im Union Square Store in San Francisco hat Apple jetzt neue Kennzeichnungsunterlagen eingeführt, auf denen iPhones platziert sind. Kunden sehen darauf die Modell-Bezeichnung, den Preis und die wichtigsten Features des jeweiligen iDevices – darunter Akkulaufzeit und Kamera-Spezifikationen. Entsprechend müssen sich Kunden nicht mehr direkt an Apple-Mitarbeiter wenden, wenn sie Basisinformationen zu einem iPhone wissen möchten. Ob Apple die Info-Unterlagen auch in anderen Ladengeschäften einführt, bleibt abzuwarten.Im Apple Park Visitor Center hat Apple die Möglichkeiten für Kunden erweitert, ausgestellte Watch-Modelle und Armbänder in die Hand nehmen zu können. Während die Uhr bislang oft nur unzugänglich unter Glasabdeckungen zu sehen war und erst auf Nachfrage vom Ladenpersonal hervorgeholt wurde, wählte Apple in San Francisco kürzlich eine wesentlich zugänglichere Methode der Präsentation.Ähnlich wie iPhones sind viele Apple Watch-Modelle samt Armbändern fortan auf Tischen aufgereiht und erlauben es Kunden, die Uhren testweise zu bedienen. Dazu lassen sich die Ausstellungsstücke von ihren Tisch-Befestigungen entfernen, was vorher nicht möglich war. Hinzu kommen Tisch-Bereiche, die mehrere Armband-Modelle und davon losgelöste Watch-Gehäuse bieten. So können Kunden die Uhr mit mehreren Armbändern testen, ohne dafür erst einen Mitarbeiter rufen zu müssen.Zusätzlich zu den geänderten Produktpräsentationen hat Apple in einigen amerikanischen und kanadischen Stores bestimmte Bereiche ausgewiesen, in denen Kunden schnell Zubehör bezahlen können. Ein entsprechendes „Express Checkout“-Schild weist darauf hin. Passend dazu gab es nach dem Apple-Ende von Angela Ahrendts bereits Hinweise darauf, wonach das Unternehmen in den Ladengeschäften wieder klarere Abgrenzungen von unterschiedlichen Dienstleistungen wie Einkauf oder Support plant.