Neuer Shooter auf dem Mac: Tannenberg spielt im ersten Weltkrieg

Schwerpunkt liegt auf Realismus

Multiplayer-Shooter mit bis zu 64 Kämpfern

Große Auswahl, viele Möglichkeiten

Keine Höchstgrafik, aber vertretbare Systemvoraussetzungen

Der Trend zu Kriegsspielen, die im ersten Weltkrieg angesiedelt sind, zog am Mac weitestgehend unbemerkt vorüber. Nun ist doch noch ein Genre-Vertreter auf der Apple-Plattform erschienen. Tannenberg – so der Name des Spiels – stellt bereits den zweiten Weltkriegs-Shooter von M2H und Blackmill Games dar. Er steht zurzeit bei Steam im Angebot.Wie beim Vorgänger „Verdun“ (Metascore: 70, User-Score 7.7) stellen die beiden Entwicklerschmieden Authentizität in den Fokus von Tannenberg. Die wenigen Besprechungen ( ) die es bereits zu lesen gibt, stellen ihnen in diesem Punkt ein gutes Zeugnis aus. Sowohl die Truppen als auch die über 50 Waffen sind historisch genaue Abbilder der Originale, selbst die Sounds orientieren sich an den authentischen Kampfgeräuschen. Speziell letztere heben die Berichte hervor, jedoch auch die Karten und die Spannung der Gefechte finden positiven Anklang. Das Gameplay stimmt ebenfalls, sodass die Rezensionen das Spiel gut bewerten. Die Mehrheit der Steam-Nutzer äußert sich lobend, ihre Wertungen ergeben im Durchschnitt die Höchstnote.Tannenberg bietet dem Spieler drei Modi an, wobei die Rezensenten den Manövriermodus als Schwerpunkt beschreiben. Darin treten bis zu 64 Spieler in zwei Teams gegeneinander an. Sind nicht genug Teilnehmer zusammengekommen, füllt Tannenberg die restlichen Plätze mit Bots auf. Dementsprechend kann man das Spiel auch alleine spielen, einen Single-Player-Modus sucht man jedoch vergeblich. Die Gruppen kämpfen um spezielle Standorte und versuchen zugleich zu verhindern, dass der Gegner seine Positionen halten kann. Die Sicherung der Kontrollpunkte bringt den Teams Boni, etwa reduzierte Abklingzeiten um Munition und Lebenspunkte aufzufrischen und längere Sichtbarkeit getarnter Gegner.Es stehen fünf verschiedene Nationen mit unterschiedlichen Boni zur Verfügung: Russland, Österreich-Ungarn, Rumänien, Bulgarien und natürlich Deutschland. Zudem lassen sich Soldaten aus den drei Klassen Infanterie, Sturm und Unterstützung wählen, die wiederum bestimmte Eigenschaften teilen. Das Spiel belohnt Teamarbeit und strategisches Vorgehen. Durch das wirklichkeitsnahe Szenario erfordern die langsamen Waffen methodische Anwendung und hohe Genauigkeit, um erfolgreich zu sein. Dementsprechend wird Tannenberg nicht als schneller Run-and-Gun-Titel bezeichnet, sondern eher als temporeicher Taktikshooter.Für einen First-Person-Titel, der gerade (auch auf dem PC) erschienen ist, hat Tannenberg recht moderate Systemvoraussetzungen. Auf dem Mac muss das Spiel mindestens macOS 10.11 und 6 GB Festplatten-Platz vorfinden. Die Entwickler geben als Minimalausstattung einen i5-2500K (2. Generation) mit 3,5 GHz und eine Nvidia GTX 960M beziehungsweise ATI Radeon 7750 an. Das Spiel läuft mit 2 GB Grafikspeicher, empfohlen werden allerdings 4. Während die Studios mindestens 4 GB RAM angegeben, legen sie Spieler eine Ausstattung mit 16 GB Arbeitsspeicher nahe. Eine schnelle Breitband-Internetverbindung sollten Multiplayer-Spieler ebenfalls haben. Tannenberg ist zurzeit bei Steam für 14,27 statt 16,79 Euro erhältlich.