Neuer Apple Store in Berlin offiziell angekündigt

Apple bald mit 16 Stores in Deutschland vertreten

Eröffnung vermutlich im Dezember

Wer einen Apple Store in Berlin aufsuchen möchte, kommt um das Geschäft am Kurfürstendamm 26 nicht vorbei: Bislang unterhält das Unternehmen lediglich diesen Store in der deutschen Bundeshauptstadt. Das ist für eine Stadt mit gut 3,6 Millionen Einwohnern nicht gerade viel – dementsprechend platzt der Laden bisweilen aus allen Nähten. Dass Apple bereits seit geraumer Zeit an der Fertigstellung eines weiten Stores arbeitet, ist nicht weiter überraschend: Die Bauarbeiten in einer belebten Straße im Bezirk Mitte deuteten bereits an, dass der Konzern eine weitere Filiale in petto hat. Nun gibt es keine Zweifel mehr – Apple kündigt den Laden offiziell an.Bundesweit finden sich aktuell 15 Apple Stores – in den Millionenstädten Hamburg, München und Köln ist der Konzern gar mit je zwei Geschäftslokalen vertreten. Nun erhält auch die Hauptstadt einen Neuzugang: Der „Apple Rosenthaler Straße“ genannte Store liegt zentral am Hackeschen Markt im Scheunenviertel, genauer: in der Rosenthaler Straße 45. Die Schaufenster sind mit einer eigens für das Geschäft kreierten Dekoration versehen worden – wer an den in Blau und Rosa gehaltenen Röhren Gefallen findet, kann sich ein entsprechendes Wallpaper unter dem offiziellen Internetauftritt des Apple Rosenthaler Straße herunterladen.Auch das neue Aushängeschild des Unternehmens wird neben den Geräten eine Vielzahl an Zubehör im Sortiment aufweisen – darunter auch Produkte von Drittanbietern. Außerdem finden Besucher dort Support: Neben Reparaturen bieten Mitarbeiter auch Unterstützung bei der Übertragung von Daten von einem alten Gerät auf ein neues an. Wer sein altes iPhone, iPad oder seinen alten Mac gegen ein neues Modell umtauschen möchte, profitiert zudem von Apples Trade-in-Programm, dessen Attraktivität allerdings vor Kurzem deutlich geschmälert wurde (siehe hier ). Ein genaues Datum für die Eröffnung nennt der Konzern nicht, ein vages „bald“ stellt die einzige Information hierzu dar. Allzu lange werden sich Berliner Kunden aber wohl nicht mehr gedulden müssen: Die Eröffnung im Dezember gilt als einigermaßen sicher.