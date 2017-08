Vor einigen Tagen hatte Apple bereits ein längeres Video zur kommenden Woche auf Apple Music erscheinenden Serie "Carpool Karaoke" veröffentlicht. Jetzt hat Apple einen kürzeren Spot mit Will Smith und dem Carpool-Karaoke-Erfinder James Corden veröffentlicht, indem beide unter anderem die Titelmelodie der alten TV-Serie Prince von Bel Air singen.Zudem deutet Apple an, dass sich diese Folge nicht auf Autos beschränken wird. Demnach wird im Verlauf der Fahrt offenbar auf einen Helikopter gewechselt, sodass sich die Gesangseinlagen von Will Smith und James Cordon kurzerhand zum Helicopter Karaoke wandeln. Zusätzlich warten aber offenbar auch viele andere Überraschung, die Lust auf die Serie machen sollen."Carpool Karaoke: The Series" wird Apple zufolge am 8. August auf Apple Music starten. Mit dabei sind neben Erfinder James Cordon und Will Smith auch noch Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus, Trevor Noah, Shakira, Sophie Turner, Maisie Williams, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith, John Legend, Alicia Keys, Taraji P. Henson und LeBron James. Darüber hinaus gibt es noch Überraschungsgäste, die bislang nicht bekannt sind.