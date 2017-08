Action-Reklame: Siri und The Rock dominieren jetzt in Clip-Länge

Siri nach The Rock fragen

Trailer für Carpool Karaoke

Mit Siri und dem Wrestler Dwayne »The Rock« Johnson haben sich wirklich zwei gefunden. Nach dem actionreichen und humorvollen Kurzfilm »The Rock x Siri dominate the Day« tun die beiden sich jetzt auch in drei 15-sekündigen Werbeclips zusammen, um gemeinsam den Tag zu rocken.Dabei handelt es sich jeweils um ausführlichere Versionen von Szenen, die bereits in dem Kurzfilm vorgekommen sind. Sie beschäftigen sich mit jeweils einer typischen Siri-Funktion. So bittet The Rock seine neue Partnerin in einem Wohnwagen etwa, ihn unbedingt daran zu erinnern, »erbarmungslos zu dominieren«. Als sie das tut, fliegt natürlich sogleich die Eingangstür des Trailers aus den Angeln, um dem Wrestler Platz zu machen.Die anderen beiden Clips beschäftigen sich mit Siris Fähigkeit, Selfies des Nutzers zu schießen - was The Rock natürlich an einem Seil hängend im Weltraum ausführt - und einen Timer beim Zubereiten eines Gourmet-Gerichts zu stellen. Die begleitende Musik der Trailer sorgt für die gleiche komödiantische Atmosphäre, die schon den dreieinhalbminütigen Kurzfilm prägte.Die Kooperation zwischen Apple und Dwayne Johnson ist übrigens inzwischen auch in Siris Algorithmus eingebaut. Sofern Sie Siri auf Englisch gestellt haben, kann man sie nach ihrem Verhältnis zu dem Wrestler fragen. »What are you and The Rock up to?« sorgt für unterschiedliche Antworten. Sie haben aber alle die gleiche Quintessenz: Die beiden dominieren.Abgesehen von den drei Siri-Spots mit The Rock hat Apple Anfang der Woche auch ein weiteres Video in den eigenen YouTube-Kanal hochgeladen. Dabei handelt es sich um einen Trailer für die selbstproduzierte Serie »Carpool Karaoke - The Series« mit Ausschnitten von verschiedenen Folgen. In jeder Episode steigen zwei (oder mehr) Prominente in ein Auto und fahren gemeinsam zu einer Veranstaltung. Dabei albern sie herum oder singen zu Musik. Die Serie startet am 8. August exklusiv auf Apple Music.