Neue iPhone-Konkurrenz: Das OnePlus 7 Pro mit Pop-up-Selfie-Kamera und ohne Notch

Frontkamera fährt aus dem Gehäuse

300.000 Mal aus- und einfahren

Standard-Hardware eines High-End-Androiden

OnePlus gehört hierzulande nicht zu den bekanntesten Größen im Smartphone-Geschäft. Allerdings hat sich der chinesische Hersteller mittlerweile dank gut ausgestatteter Geräte zu vergleichsweise niedrigen Preisen auch in Deutschland etabliert. Mit dem neuen Flaggschiff OnePlus 7 Pro segelt das Unternehmen weiter in der Konkurrenz der Android-Oberklasse.Eine im wahrsten Sinn des Wortes herausragende Eigenschaft des OnePlus 7 Pro ist die Selfie-Kamera: Diese fährt bei Bedarf nach oben aus dem knapp 9 Millimeter dicken Gehäuse, wenn sie benötigt wird, ansonsten versteckt sie sich im Body des 6,67-Zoll-Smartphones. Dank dieser Konstruktion verfügt das Gerät über ein nahezu randloses OLED-Display ohne Aussparung für die frontseitige Kamera, es gibt also anders als beispielweise bei iPhone XR und XS keine Notch.MacRumors hat sich das OnePlus 7 Pro bereits anschauen könnenund ein knapp fünfminütiges Hands-on-Video veröffentlicht. Darin ist zu sehen, dass die Pop-up-Kamera nicht schlagartig aus dem Gehäuse springt, sondern offensichtlich von einem Motor sowohl aus- als auch wieder eingefahren wird. OnePlus gibt an, der Mechanismus sei so robust konstruiert, dass die Frontkamera bis zu 300.000 Mal ausgefahren werden kann, ohne Schaden zu nehmen. Ob dieses Versprechen der rauen Wirklichkeit standhält, wird die Zukunft zeigen.Ansonsten bietet das OnePlus 7 Pro eher übliche Standardkost, wie man sie auch in anderen High-End-Androiden findet: Qualcomm Snapdragon 855, mindestens 6 GB RAM, 128 oder 256 GB Speicher, ein AMOLED-Display mit 3.120 x 1.440 Bildpunkten und integriertem Fingerabdrucksensor sowie NFC. Ausgeliefert wird das Smartphone mit der aktuellen Android-Version 9 ("Pie") in der hauseigenen Variante "OxygenOS". Der Hersteller verspricht, das Gerät zwei Jahre ab Marktstart mit Updates zu versorgen, die jeweils aktuellen Sicherheitspatches für Android soll es drei Jahre lang geben. Das OnePlus 7 Pro erscheint am 21. Mai und kostet mindestens 709 Euro. Für ein derartiges Gerät ist das angesichts der Angebote der Mitbewerber aus dem Android-Lager ein vergleichsweise hoher Preis.