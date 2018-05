Neue Version von Pixelmator Pro erschienen

Pixelmator Pro erschien Ende letzten Jahres im Mac App Store - allerdings mehrten sich schon wenige Stunden nach der Veröffentlichung kritische Stimmen. Zu wenig brachte die Pro-Version im Vergleich zum normalen Pixelmator an Neuerungen mit, außerdem war die Produktqualität laut vielen Rezensionen mehr als dürftig. Kunden hatten mit ständigen Abstürzen und Fehlern zu kämpfen. Die Entwickler versuchten, mit raschen Updates zumindest die größten Fehler schnell zu beheben.Nun soll Pixelmator Pro 1.1 mit neuen Features, wie zum Beispiel der Unterstützung der Touch Bar, einem deutlich verbesserten Export und aufgewertete Farbkorrekturfunktionen verlorenes Vertrauen wieder zurückbringen.Warum der Start von Pixelmator Pro dermaßen schief lief, ist schwer zu beurteilen. Möglicherweise wollte das Pixelmator-Team der Bildbearbeitungs-App Affinity Photo etwas entgegensetzen und ging bei der Entwicklung und Qualitätssicherung zu große Kompromisse ein. War in den vergangenen Jahren Pixelmator stets unter den ersten 10 Rängen der verkaufsstärksten oder umsatzstärksten Apps im Mac App Store zu finden, hat sich das Bild seit Erscheinen von Affinity Photo deutlich gewandelt. Nun ist Affinity Photo meist in den Rängen ganz weit vorne, während Pixelmator und Pixelmator Pro deutlich abgestiegen ist.Das Update auf Pixelmator Pro 1.1 ist kostenlos, die Vollversion kostet 64,99 Euro . Die normale Variante wird ebenfalls noch zum Kauf für die Hälfte des Preises der Pro-Version angeboten.