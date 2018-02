Neue Tutorials von Apple: Portraits und animierte Live-Fotos

Apple hat in der Nacht zwei neue Tutorials zum Thema "Fotografieren mit dem iPhone" veröffentlicht. Das erste Video dreht sich um den Portrait-Modus beim Aufnehmen von Selfies auf dem iPhone X. Erklärt wird, wie man diesen aktiviert und die verschiedenen Beleuchtungsmodi aktiviert:Den Portrait-Modus führte Apple dem iPhone 7 Plus ein - zuerst als Beta-Version. Auch das iPhone 8 und das iPhone X erbten die Funktionalität, allerdings ist das iPhone X das einzige iPhone, welches auch mit der Frontkamera den Portrait-Modus verwenden kann. Beim Portrait-Modus wird versucht, Tiefenunschärfe durch verschiedene Filtertechniken zu simulieren und den Gegenstand im Fokus hervorzuheben.Das zweite Tutorial beschäftigt sich mit den Animationseffekte bei Live-Fotos. Bei Live-Fotos wird neben dem eigentlichen Bild noch ein kurzes Video aufgenommen, welches den Moment der Aufnahme in Kontext setzen soll. Bei Live-Fotos lassen sich verschiedene Modi einstellen, wie das kurze Video wiedergegeben werden soll: Dabei stehen Endlosschleife (Video wird immer wieder wiederholt), Abpraller (Video wird vorwärts und dann rückwärts wiedergegeben) und Langzeitbelichtung (die Bilder des Videos werden zu einer Langzeitbelichtung zusammengerechnet) zur Auswahl.