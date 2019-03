Neue "Powerbeats Pro"-Kopfhörer in iOS 12.2 aufgetaucht

Schon oft sind durch Vorabversionen oder finalen Fassungen neuer Apple-Betriebssysteme zukünftige Hardwareprodukte an die Öffentlichkeit gelangt. Das am Montagabend erschienene iOS 12.2-Update bringt einige Hinweise auf neue, komplett drahtlose Beats-Kopfhörer mit, welche hardwaretechnisch den Apple AirPods ähneln.In den Tiefen des gerade erst erschienenen iOS-Updates finden sich Produktbilder einer bisher nicht erschienenen Beats-Generation: den "Powerbeats Pro". Die derzeit aktuellen Powerbeats 3 sind zwar ebenfalls drahtlose Kopfhörer, aber anders als bei den AirPods sind die beiden In-Ear-Kopfhörerteile durch ein Kabel verbunden. Dies scheint in den Grafiken, welche in iOS 12.2 aufgetaucht sind, nicht mehr der Fall zu sein:Das Case der Powerbeats Pro öffnet sich, anders als das AirPods-Case, in der Mitte – wahrscheinlich, um die Tragehilfen unterzubringen:Da Apple mit Sicherheit nicht doppelte Entwicklungsarbeit leistet, ist davon auszugehen, dass die Powerbeats Pro ein sehr ähnliches Innenleben aufweisen wie die AirPods der zweiten Generation. Ob Apple aber alle Funktionen, wie beispielsweise "Hey Siri", übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Aus den Grafiken und Beschreibungstexten ist aber ersichtlich, dass Apple eine schwarze und eine weiße Variante der Powerbeats Pro anbieten könnte.Die Integration der Software für die Powerbeats Pro in iOS 12.2 lässt darauf schließen, dass Apple die Kopfhörer in den kommenden Wochen ankündigen und ausliefern wird – ansonsten hätte Apple die Grafiken und Beschreibungstexte erst mit iOS 12.2.1 oder 12.2.2 hinzugefügt. Über Preise der neuen Powerbeats Pro ist noch nichts bekannt geworden.