Neue Firmenzentrale: Apple legt wert auf viel Barrierefreiheit

Bewegungssensoren, Produkte auf Rollstuhl-Höhe und eigene Toilettenräume

Apple legt nicht nur bei den hauseigenen Betriebssystemen Wert auf eine möglichst ausgeprägte Barrierefreiheit, sondern auch in der neuen Firmenzentrale. Das zeigen Fotos des Twitter-Nutzers @xarph, der Bilder aus dem Besucherzentrum des Apple Park veröffentlicht hat. Anhand mehrerer Beispiele dokumentiert er, wie Apple Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder sehbehindert sind, den Zugang zu allen Bereichen des Besucherzentrums erleichtert.Schon beim Eintritt in die Räumlichkeiten des für die Öffentlichkeit zugänglichen Apple-Park-Bereichs wird die Barrierefreiheit deutlich . Türen lassen sich per Bewegungssensoren öffnen, die auf der Höhe sowohl von Rollstuhlfahrern als auch gehenden Personen platziert sind. Es genügt, kurz die Hand vor den Sensor zu halten. Übrigens befindet sich die gesamte Anlage auf der exakten Höhe der angrenzenden Parkplätze, sodass Rollstuhl-Rampen überflüssig sind.In den Innenbereichen sind fast alle Produktauslagen ebenfalls auf einer Höhe platziert, die dem Bewegungsradius von Rollstuhlfahrern gerecht wird. Hinzu kommen eigene Toilettenräume für behinderte Besucher. Auch die dortigen Badezimmerarmaturen sind allesamt für maximale Barrierefreiheit ausgelegt.Diverse Wegbegrenzungen bieten zudem eine integrierte Beleuchtung, die auch Menschen mit geringer Sehstärke eine Orientierung erlauben. Ungenutzte Flächen – wie bestimmte Bereiche im Treppenhaus – sind durch kleine Absperrungen markiert. Dies minimiert die Gefahr, dass blinde Besucher mit Stock versehentlich unter die jeweilige Treppe gehen und sich den Kopf stoßen.Apple eröffnete das Besucherzentrum im November 2017. Es ist der öffentlich zugängliche Teil des Apple Park, der Besuchern die Möglichkeit gibt, einen Eindruck der neuen Firmenzentrale zu gewinnen.