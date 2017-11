Fotoserie: Das Besucherzentrum im Apple Park

Besucher des Apple Park, Apples neuer Firmenzentrale am Rande von Cupertino, haben von nun an den einen zentralen Anlaufpunkt: Das Besucherzentrum wurde am Wochenende feierlich eröffnet. Während die direkten Nachbarn als Spezial-Event bereits am Donnerstag einen Blick auf die Anlage werfen durften, folgte am Freitagabend die breite Öffentlichkeit. Dabei konnten die Gäste alle vier Teile des besonders designten Gebäudes begutachten.Von außen betrachtet wirkt das Besucherzentrum wie eine einzige riesige Glashalle mit zwei weißen Mauern im Zentrum. Die Dachkonstruktion aus Kohlefaser ist so gebaut, dass sie wirkt, als würde sie über dem Geschehen schweben. Hinter den abgerundeten Glaswänden befindet sich als Highlight ein 3D-Modell des gesamten Apple-Campus. Das Besondere: Mithilfe von iPads können die Besucher per ARKit das Modell erforschen und dabei zahlreiche Informationen direkt am Modell eingeblendet bekommen. Erweiterte Realität (AR) ist laut Apple-Chef Tim Cook eine der vielversprechendsten Zukunftstechnologie, die für iPhone, iPad, Mac und Co. relevant ist.Natürlich umfasst das Besucherzentrum auch das spezielle Apple-Store-Feeling mit langen Holztischen, auf denen alle möglichen Apple-Produkte ausliegen und ausprobiert werden können. Das Angebot umfasst hier aber nicht nur die üblichen Elektronikprodukte, sondern auch Erinnerungskarten, Hüte und spezielle Apple-Park-Shirts. Ein Café sorgt für das leibliche Wohl der Besucher. Durch einen Treppenaufgang gelangt man auf das Dach, wo eine Terrasse mit Sitzgelegenheiten einen weiten Blick auf die über 9.000 Bäume des Apple Park erlaubt.Laut BuildZoom nahm Apple allein für das nun eröffnete Besucherzentrum am Ostende des Campus über 100 Millionen US-Dollar in die Hand. Wenn Sie auch einen Besuch im Herzen der Apple-Entwicklungen planen: Die Öffnungszeiten lauten werktags 9 bis 19 Uhr Ortszeit, an Samstagen 10 bis 18 Uhr und sonntags 11 bis 18 Uhr.Weiterführende Links: