Neue Apple-Plakatkampagne: Wie Grammy-nominierte Künstler als Animoji aussehen

Künstler-Animojis werben für Apple Music

Apple-Werbespots zu 2018er Grammy Awards

Apple hat anlässlich der in wenigen Tagen stattfindenden Grammy Awards eine Plakatkampagne in Los Angeles gestartet, die Interpreten als gigantische Animojis zeigt. Mehrere Plakate hängen etwa am Hotel Figueroa, das in der Nähe des Staples Center liegt, in dem die Preisverleihung veranstaltet wird. Zu den abgebildeten Animojis zählen unter anderem Varianten der Grammy-nominierten Künstler Shawn Mendes, Ariana Grande und Kacey Musgraves.Bei den Interpreten mit Grammy-Gewinnaussicht steht neben dem dargestellten Animoji die Kategorie, für die der jeweilige Künstler oder die Künstlerin nominiert sind. Bei Kacey Musgraves etwa ist „Grammy Album of the Year Nominee“ zu lesen. Zudem hofft Musgraves auf die Auszeichnungen „Best Country Solo Performance“ (Butterflies), „Best Country Song“ (Space Cowboy) und „Best Country Album“ (Golden Hour). Arian Grande bringt es auf zwei Nominierungen (Best Pop Solo Performance, Best Pop Vocal Album), ebenso wie Shawn Mendes (Song Of The Year, Best Pop Vocal Album).Apple nutzt die Grammys naturgemäß dazu, den hauseigenen Musik-Streamingdienst anzupreisen. Auf jedem Plakat ist der „Apple Music“-Schriftzug deutlich zu sehen, wie Twitter-Posts verdeutlichen. Zudem animiert das Unternehmen mit der Formulierung „Listen to“ und dem nachfolgenden Icon der iOS-Musik-App dazu, die Musik der abgebildeten Interpretinnen und Interpreten über das Streaming-Angebot zu hören.Es ist ist nicht das erste Mal, dass Apple das ursprünglich zusammen mit dem iPhone X im Jahr 2017 vorgestellte Animoji-Feature für eine Werbekampagne rund um die Grammy Awards verwendet. Vor einem Jahr erschienen mehrere Werbespots, in denen Animoji-Charaktere aktuelle Chart-Hits darboten. Das Alien-Gesicht etwa „sang“ Redbone von Childish Gambino. Der animierte Hund übte sich gemeinsam mit dem Fuchs und dem Haufen-Animoji an Stir Fry von Migos.