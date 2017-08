Neuauflage von BioShock für den Mac angekündigt

Vergleich von Original und Remastered anhand der PS4-Version

Hochauflösende und detaillierte Grafik sowie atmosphärische Licht- und Schatteneffekte sorgen für ein intensiveres Erlebnis bei der Neuauflage des ersten BioShock-Teils. Nun kommt laut Feral Interactive die Remastered-Version auch auf den Mac, nachdem sie bereits für aktuelle Konsolen und Windows-PCs erschienen war.Geboten wird die bekannte spannende Geschichte in der düsteren Unterwasserstadt Rapture, bei der jede Entscheidung des Spielers am Ende auf ihn zurückfallen kann. Durch die technische Modernisierung profitieren Spieler mit aktuellen Macs von einer fesselnden 3D-Welt in Full-HD-Auflösung.Noch sind nicht alle Details zu BioShock Remastered bekannt, da sich die Mac-Version momentan noch in der Entwicklung befindet. Im Verlauf des Sommers werden unter anderem die Systemanforderungen, das Erscheinungsdatum und der Preis bekannt gegeben.Wer sich als Käufer der Mac-Version von BioShock Hoffnungen auf ein kostenloses Remastered-Update gemacht hat, wird allerdings enttäuscht. Wie die Konsolen-Varianten wird auch die Mac-Variante als unabhängige Vollversion erscheinen, womit Fans der Serie zweimal zur Kasse gebeten werden.Für Interessierte, die bislang noch kein BioShock gespielt haben, ist die Remastered-Version aber sicherlich ein willkommener Anlass, um in die Geschichte der dreiteiligen Spieleserie einzutauchen. Das originale BioShock ist übrigens nach wie vor im Mac App Store erhältlich und wird dort zum Preis von 19,99 Euro angeboten.