Netflix verliert viele langjährige Stammkunden – andere Streamingdienste profitieren

Statistik: Viele langjährige Abonnenten kündigen Netflix



Quelle: Antenna

Disney+, Paramount+ und Peacock wachsen weiter

Der unaufhaltsame Aufstieg von Netflix scheint vorerst gestoppt. Zahlreiche Mitbewerber und die den Kunden dadurch zur Verfügung stehende große Auswahl machen dem Videostreaming-Pionier zunehmend das Leben schwer. Die Zahl der Abonnenten des von Reed Hastings gegründeten Unternehmens ging zwischen Januar und März 2022 zurück, und zwar um 200.000 – der erste Nettoverlust seit zehn Jahren (siehe ). Für das zweite Quartal dieses Jahres rechnet Netflix sogar mit einem Rückgang um 2 Millionen oder nicht ganz einem Prozent der aktuell insgesamt rund 221 Millionen Abonnenten.Bemerkenswert sind dabei nicht nur die absoluten Kündigungszahlen, welche allein schon ein Novum in der Geschichte von Netflix darstellen. Auffällig ist vielmehr, dass im letzten Quartal mehr langjährige Stammkunden als jemals zuvor ihre Verträge beendeten. Das geht aus einer aktuellen Statistik des Marktforschungsunternehmens Antenna hervor, welche The Information (Bezahlschranke) vorliegt. Demnach hatten 13 Prozent aller Abonnenten, welche zwischen Januar und März kündigten, Netflix zuvor mehr als drei Jahre ohne Unterbrechung die Treue gehalten. So hoch war der Anteil in der Vergangenheit noch nie. 8 Prozent waren zwischen zwei und drei Jahren dabei, 19 Prozent seit mindestens einem Jahr. Der Löwenanteil entfiel mit 60 Prozent auf Kunden, die Netflix weniger als ein Jahr genutzt hatten. Im Vergleich zu den ersten Quartalen der vergangenen beiden Jahre ist das ein ziemlich niedriger Wert.Der signifikante Verlust von Stammkunden macht dem Marktforschungsunternehmen zufolge deutlich, dass Netflix von zahlreichen Abonnenten mittlerweile als zu teuer empfunden wird. „Die Verbraucher stimmen mit ihrer Geldbörse ab“, sagte Antenna-Mitarbeiter Brendan Brady. Erschwerend kommt hinzu, dass Rechteinhaber wie etwa Disney und NBCUniversal zahlreiche Inhalte von Netflix abgezogen hätten und nun auf ihren eigenen Plattformen anböten. Diese sind darüber hinaus günstiger und ziehen daher zusätzlich Abonnenten an, von denen viele zuvor Netflix-Kunden waren. Der gesamte Streamingmarkt wächst nach wie vor, wovon in den USA vor allem Disney+, Paramount+ und Peacock profitieren. Bei diesen dreien handelt es sich um die günstigsten Anbieter. Apple TV+ wird in der Statistik von Antenna nicht ausdrücklich erwähnt. Hierzulande stagniert der Streamingdienst aus Cupertino einer aktuellen Analyse von JustWatch zufolge bei einem Marktanteil von 5 Prozent (siehe ).