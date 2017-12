Bestätigt: Apple hat Shazam gekauft

Die Berichte vom Wochenende entsprachen der Wirklichkeit, Apple hat tatsächlich den Audio-Dienst Shazam übernommen. Apple bestätigte die Meldungen heute, machte allerdings keine Angaben zum Kaufpreis. Quellen zufolge soll dieser aber bei rund 400 Millionen Dollar liegen. Nach zahlreichen kleineren Übernahmen handelt es sich damit um den zweitgrößten Aufkauf der letzten Jahre. Wie schon am Samstag erwähnt, läge dieser Betrag deutlich unter dem geschätzten Marktwert von rund einer Milliarde Dollar. Shazam ermöglicht es Nutzern, aktuell gespielte Audio-Dateien zuzuordnen. Wer unterwegs ein Lied hört, kann Shazam zuhören und den Titel bestimmten lassen. Shazam erweiterte das Technologie-Portfolio in den letzten Jahren aber deutlich und konzentriert sich längst nicht mehr nur auf Musik.In der Stellungnahme gegenüber Pressevertretern heißt es, Apple sei begeistert, dass Shazam und das talentierte Shazam-Team zu Apple kommen. Seit der Eröffnung des App Stores sei Shazam kontinuierlich eine der beliebtesten Apps im Store gewesen, die hunderten Millionen Nutzern über eine Vielzahl an Plattformen hinweg Dienste leistete. Apple Music und Shazam passen ganz natürlich zusammen, so die Erklärung. Beide teilen dieselbe Begeisterung für Musik sowie Entdecken von Titeln. Für die Zukunft habe Apple spannende Pläne und freue sich bereits sehr darauf. Auch Shazam verschickte eine Pressemitteilung, die sich weitestgehend ähnlich liest. Darin erwähnt Shazam, dass der Dienst bereits seit iOS 8 Siris Musiksuche mit Daten füttert und erkannte Titel direkt in Apple Music anzeigen kann.Was Apple im Detail mit Shazam und der erworbenen Technologie vorhat, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Bis die Übernahme komplett abgeschlossen werden kann, bedarf es noch der Genehmigung durch die zuständigen Behörden. Allerdings rechnen Marktbeobachter nicht damit, dass es noch zu ernsthaften Hürden kommen könnte. In wenigen Sachen sollte die Überführung des Unternehmens zu Apple daher komplett abgeschlossen sein.