Nach Apples erstem Entrepreneur Camp für Gründerinnen: Unternehmen zieht positives Fazit

Mehr App-Know-how für Gründerinnen und weibliche Führungskräfte



Quelle: Apple Quelle: Apple

Anmeldung für 2020er Camp bis zum 15. November möglich

Das erste Jahr des Apple Entrepreneur Camp ist zu Ende gegangen – und das Unternehmen aus Cupertino zieht ein positives Fazit. Das Camp besteht aus IT-Lehrgängen, die sich explizit an von Frauen gegründeten oder geleiteten Organisationen und Unternehmen richten. Bei den Übungseinheiten geht es vorrangig um die Konzeption und Umsetzung „hochmoderner Apps“, wie Apple es selbst beschreibt. Apple-Mitarbeiter bieten praxisnahe Technologie-Labore und individuelle Anleitung auf Code-Ebene an, um den Teilnehmerinnen ein breites Spektrum an Inhalten bereitstellen zu können.Die Teilnehmerinnen arbeiten direkt mit Apple-Ingenieuren zusammen, um Themen wie App-Entwicklung und damit zusammenhängende Bereich wie UI-Design, Machine Learning und Augmented Reality für sich zu erschließen. Auf Wunsch gibt Apple zudem Tipps hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit und des Marketings. Die entsprechenden Unternehmen und Organisationen sowie deren Vertreterinnen werden zudem zur WWDC eingeladen, um sich dort hinsichtlich der neusten Apple-Betriebssysteme schulen zu lassen.„Ich bewundere die Leidenschaft und den Antrieb unter unseren Entrepreneur Camp-Innovatoren des ersten Jahres. Sie nutzen Apps, um das Leben der Menschen zu beeinflussen und Probleme zu lösen, vom Aufbau von Gemeinschaften unterrepräsentierter Gruppen in der Technik, über kosteneffizienten Solarstrom bis hin zu Werkzeugen zur Verbesserung der psychischen Gesundheit“, so Esther Hare , Senior Director of Worldwide Developer Marketing bei Apple und Executive Sponsor von Women@Apple. Sie mache es glücklich, von weiblichen Führungskräften zu hören, die ihre jeweiligen Apps mithilfe von Apples Camp-Angebot noch besser machen konnten.Apple spricht von bisher 100 Teilnehmerinnen aus 13 verschiedenen Ländern, die am Entrepreneur Camp teilnahmen. Das nächste Camp findet vom 28. Januar bis 5. Februar 2020 statt. Interessenten können sich bis zum 15. November über Apples Entwickler-Seite bewerben.