Musik in höchster Qualität: Plant Amazon einen Streamingdienst mit Hi-Def-Audio?

HiFi für 15 US-Dollar im Monat?



Amazon Echo wird Hi-Def-Audio wohl kaum angemessen abspielen können.

Bitraten höher als auf CD

Apple und Spotify geraten unter Druck

Konkurrenz für Tidal und Deezer? Amazon lotet offenbar zurzeit in Gesprächen mit Rechteinhabern die Möglichkeit aus, einen Streamingdienst mit Musik in Hi-Def-Audio anbieten zu können. Angepeilt wird mindestens CD-Qualität, an den Start gehen soll der neue Service bis spätestens Ende dieses Jahres.Mindestens ein großes Label hat bereits einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Onlinehändler zugestimmt, berichtet Music Business Worldwide. Gut informierte Kreisen aus höheren Hierarchie-Ebenen der Musikindustrie gehen davon aus, dass Amazon den neuen Streamingdienst zum Preis von monatlich ungefähr 15 US-Dollar anbieten wird. Das wäre deutlich günstiger als die Konkurrenz, Tidal beispielsweise verlangt für seinen "Tidal HiFi" genannten Service knapp 20 Euro pro Monat.Amazon strebt für den hauseigenen Hi-Def-Audio-Dienst dem Vernehmen nach Bitraten an, die über den auf CD eingesetzten liegen. Die Qualität der Musikstücke dürfte damit jene der von Tidal angebotenen übertreffen; der dem Rapper Jay-Z und weiteren Künstlern gehörende Dienst bietet Audiostreaming mit 44,1 kHZ/16-Bit an. Deezer offeriert - ebenfalls zum Preis von monatlich rund 20 Euro - FLAC-Streaming in 16 Bit mit 1.411 kbps. Unklar ist allerdings noch, auf welchen Geräten Amazons hochqualitativer Streamingservice verfügbar sein wird, die hauseigenen Echo-Lautsprecher sind wohl kaum in der Lage, Hi-Def-Audio-Dateien angemessen wiederzugeben.Mit einem Streamingdienst, der Masterqualität bietet, würde Amazon sein Angebot nach oben abrunden. Den Kunden des Onlinehändlers stünde damit eine große Auswahl an qualitativ und preislich unterschiedlichen Möglichkeiten zur Verfügung - vom soeben in den USA eingeführten werbefinanzierten und damit kostenlosen Service bis hin zum Premiumprodukt. Zugleich würde das Unternehmen von Jeff Bezos damit Apple und Spotify unter Druck setzen. Beide Anbieter haben bislang keine entsprechenden Angebote im Programm, ob sie für die nahe Zukunft die Einführung von HiFi-Abonnements planen, ist nicht bekannt.