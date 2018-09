Mit iOS 12 kommt Waze auf Apples CarPlay

Waze setzt auf die Community



Die Waze-App bietet durch die Nutzeraktivitäten viele aktuelle Verkehrsinformationen. Quelle: Waze Mobile Ltd.

Google-Tochter seit 2013

Die communitybasierte Navigationslösung Waze ist nun auch CarPlay-kompatibel. Möglich macht das Apples Öffnung von iOS 12 für Karten- und Routen-Apps von Drittherstellern. Ein entsprechendes Update hat Waze Mobile jetzt online gestellt.Das Konzept des kostenlosen Navigationssystems besteht in der freiwilligen Vernetzung aller Mitglieder, um jederzeit aktuelle Verkehrsinformationen zu erhalten. Neben normaler Routenführung, sprachgesteuert und flexibel bei Verkehrsstörungen, gehört zum Dienst das Warnen vor Staus, Unfällen, Gefahren und Polizeikontrollen. Solche Beeinträchtigungen können alle Nutzer über die Waze-App dem Netzwerk melden. Zusätzlich gestalten Mitglieder die Online-Karten mit. Die Gemeinschaft stellt zudem Benzinpreise online. Zunächst nur in den USA, in Israel und Brasilien existiert der Waze-Service "carpool", über den sich Fahrgemeinschaften gründen. Per CarPlay können die Nutzer die Community-Funktionen auch auf dem Bildschirm des Auto-Radios nutzen.Waze sammelt von vorneherein anonymisierte Fahrdaten der Nutzer, um sie anderen Anwendern zur Verfügung zu stellen. Die entsprechende Datenbank ist das Kernstück der Plattform, aus ihr werden die Echtzeit-Verkehrsinfos erzeugt. Daher lässt sich Waze auch nur im Online-Modus betreiben, der Datenverkehr beträgt dabei ungefähr 10kB/km. Bei 100 Kilometern kommt also etwa ein Megabyte zusammen. Waze wurde in Israel gegründet und 2013 von Google gekauft. Der Suchmaschinen-Gigant hat Waze entgegen vieler Vorhersagen nicht in seinen Kartendienst integriert, sondern soll nur die Verkehrsdaten für die eigene Navigationslösung nutzen.