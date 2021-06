Mit etwas Verspätung: Apples "Podcasts+" weltweit gestartet – kostenpflichtige Podcast-Abos

Weltweit verfügbar – noch überschaubares Angebot

Apple Tax greift auch für kostenpflichtige Podcasts

Systemvoraussetzungen

Es dauerte dann doch ein bisschen länger als geplant, bis Apple und die Content-Anbieter in eine neue Ära der Podcast-Welt starten können. Im April angekündigt, sollte "Podcasts+" eigentlich schon im Mai zur Verfügung stehen. Allerdings gab Apple dann bekannt, dass man noch etwas mehr Zeit benötige. Die konkreten Gründe nannte das Unternehmen zwar nicht, allerdings gab es wohl noch einige technische Probleme zu lösen – zumindest hatten sich die Beschwerden über Fehler beim Upload sowie bei der Auslieferung gehäuft. Nachdem Apple vor einer Woche dann ankündigte, in wenigen Tagen sei man so weit, ist Podcasts+ nun ans Netz gegangen.Anders als im Falle anderer Content-Dienste der Vergangenheit, steht Podcasts+ direkt international zur Verfügung. Apple spricht von "170 Ländern und Regionen", schlüsselt dann im Kleingedruckten aber auf, dass sich der Funktionsumfang unterscheiden kann. Genauere Statistiken, wie viele Podcast-Anbieter fortan kostenpflichtige Inhalte anbieten, nennt Apple leider nicht. Vermutlich dauert es noch eine Weile, bis die Zahlen so hoch sind, dass Apple diese marketingwirksam in einer Pressemitteilung unterbringen kann. Aktuell ist das Sortiment hierzulande noch recht übersichtlich, wie ein kurzer Rundgang durch den Entdecken-Bereich der Podcast-App zeigt.Wer als Anbieter die Entscheidung trifft, Apples Monetarisierungs-Option zu nutzen, hat bei der Preisgestaltung weitgehend freie Hand. Ebenfalls liegt es in der Hand des Podcast-Kanals, was die Zusatzinhalte für zahlende Nutzer sein sollen – die Angebote reichen von früherer Veröffentlichung einzelner Episoden bis hin zu vollständig Abo-exklusiven Inhalten. Genauso wie im App Store bittet Apple natürlich nicht nur Abonnenten, sondern auch den jeweiligen Kanal zur Kasse. 30 Prozent Provision behält Cupertino im ersten Jahr ein, bleibt das Abo noch länger aktiv, sind es nur noch 15 Prozent. Diesen Tarif hatte Apple bereits vor Jahren für App-Abos eingeführt und nun im Podcast-Sektor fortgeführt.Auf dem Mac muss zur Nutzung kostenpflichtiger Podcasts mindestens macOS 11.4 installiert sein, auf dem iPhone und iPad erfordert die Funktion iOS bzw. iPadOS 14.6 und neuer. Befindet sich auf der Apple Watch watchOS 7.5, ist die Wiedergabe ebenfalls möglich. Stornieren lassen sich abonnierte Podcasts in den Einstellungen zur Apple ID, wo auch sonstige Abos zu finden sind. Family Sharing ("Familienfreigabe") wird ebenfalls unterstützt – eingetragene Familienmitglieder erhalten daher Zugriff auf Abo-Inhalte.