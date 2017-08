Microsoft plant offenbar iPad-Keyboard-Hülle

Microsoft ist nicht nur für seine Software bekannt, sondern auch für die Hardware-Produkte rund um Eingabegeräte für Computer und Mobilgeräte. Insbesondere die Tastaturen von Microsoft erfreuen sich großer Beliebtheit. Zu den neuesten Produkten auf diesem Gebiet gehören Surface Touch Cover. Hierbei handelt es sich um robuste Display-Schutzhülle mit integrierter Tastatur.Wie nun aus einem Microsoft-Dokument zu verbauten Lithium-Akkus hervorgeht, plant Microsoft offenbar auch für das iPad ein entsprechendes Touch Cover. Welche iPad-Modelle von dem Microsoft iPad Touch Cover (Model 1719) unterstützt werden, geht aus dem Dokumentation leider nicht hervor. Als Kandidaten kämen sowohl die iPad Pro als auch das neue iPad von 2017 in Frage.Sofern das iPad Touch Cover aber auf den magnetischen Smart Connector an der Längskante aufbaut, würden einzig die iPad Pro unterstützt werden. Dies wird aber für eher unwahrscheinlich gehalten, da beim iPad Pro durch Apples eigenes Smart Keyboard und das Logitech Create Keyboard bereits starke Konkurrenz besteht. Zudem verfügt das Touch Cover ja über ein Akku, der bei einer Stromversorgung über den Smart Connector eigentlich überflüssig ist. Das reguläre iPad erscheint daher als Zielgerät wahrscheinlicher.Ob tatsächlich und zu welchem Zeitpunkt das iPad Touch Cover erscheint, ist völlig unklar. Das von WinFuture entdeckte Dokument hat Microsoft mittlerweile vom Netz genommen. Üblicherweise stellt Microsoft neue Eingabegeräte im Herbst vor und liefert diese dann rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft aus. Dies wäre auch im vorliegenden Fall ein denkbarer Weg.Preislich würde das iPad Touch Cover aber voraussichtlich mindestens 149 Euro kosten, so viel wie das Surface Touch Cover. Sofern sich Microsoft an Apples "Made for iPad"-Programm beteiligt, müssen außerdem die zusätzliche Gebühren berücksichtigt werden. Dann wäre auch ein Preis von 159 bis 179 Euro denkbar.