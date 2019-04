Microsoft Surface Hub 2S: Riesiges Touch-Display mit bis zu 85 Zoll

Displaydiagonale mit 50 oder 85 Zoll

Mehr Rechenleistung per Modul nachrüsten

8.999 US-Dollar für das Touch-Display, Zubehör kostet extra

Microsoft hat den Nachfolger des aus einem riesigen Touchscreen-Display samt Computer-Hardware bestehenden Surface Hub angekündet. Gedacht ist der Surface Hub 2S – wie schon der Vorgänger – für Konferenzräume und dient für Präsentationen beliebiger Multimedia-Inhalte, für die Flipcharts oder andere Methoden nicht ausreichen.Microsoft bringt den Surface Hub 2S in zwei Größen auf den Markt. Zunächst erscheint dieses Jahr die Variante mit einer 50-Zoll-Displaydiagonale. 2020 folgt ein noch größeres Modell mit 85 Zoll.Das 50-Zoll-Display mit einem Seitenverhältnis von 3:2 bietet eine Auflösung von 3.840 × 2.560 Pixeln. Der Touchscreen ermöglicht Eingaben per Finger (bis zu 10-Fingergesten) oder via Surface Pen. Nutzer können den Stift magnetisch am Gehäuserand des Displays befestigen.Im Vergleich zum Vorgänger (55 Zoll) hat Microsoft deutlich an den Gehäusemaßen gefeilt. Der Surface Hub 2S ist 60 Prozent dünner, 40 Prozent leichter und soll den Herstellerangaben zufolge 30 Prozent weniger Energie verbrauchen als der erste Surface Hub. Hinzu kommt ein dünnerer Displayrahmen als beim Vormodell. Beim Betriebssystem handelt es sich um eine modifizierte Version von Windows 10.Die im Gehäuse integrierte PC-Hardware besteht aus einem Intel Core i5 Prozessor (8. Generation), 8 Gigabyte RAM, 128 Gigabyte SSD-Speicher und der Intel-Grafikeinheit UHD Graphics 620. Da Microsoft die gesamte Rechner-Hardware in Form eines heuausziehbaren Moduls verbaut, ist ein späteres Upgrade auf leistungsstärkere Komponenten problemlos möglich. Auch die von normalen PCs bekannten Anschlüsse sind vertreten. Dazu gehören USB-A, USB-C, Gigabit-Ethernet, HDMI Video-In und DisplayPort (Video-Out).Zusätzlich sind Stereo-Lautsprecher im Gehäuse integriert. Auf der Oberseite befindet sich zudem eine 4K-Kamera. Optional ist ein Akku erhältlich, der das Touch-Display rund zwei Stunden mit Strom versorgen kann und dadurch eine Steckdosen-unabhängige Aufstellung ermöglicht.Microsoft plant, die 50-Zoll-Variante des Surface Hub 2S ab Juni an US-Kunden auszuliefern. Der Preis beträgt 8.999 US-Dollar. Wie viel das Modell mit 85 Zoll im nächsten Jahr kosten wird, ist nicht bekannt. Kunden in Deutschland können den Surface Hub 2S ab dem 1. Mai vorbestellen, wobei es bis zur Auslieferung länger als in den USA dauert – genaue Termine nennt Microsoft nicht.Zusätzlich zum eigentlichen Touch-Display bietet Microsoft einige Zubehörprodukte an. Dazu zählen ein rollbarer Stand (1.449 US-Dollar), ein Akku (1.400 US-Dollar) und ab 2020 ein Hardware-Model mit leistungskräftigeren Komponenten (kein Preis genannt).