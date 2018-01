Microsoft Office 2016: Gemeinsame Codebasis soll Windows-Funktionen schneller auf den Mac bringen

Eine Codebasis für alle Plattformen

Das Januar-Update für Microsofts Office-Paket hält einige größere Neuerungen bereit. Dazu zählen Features wie die Echtzeitbearbeitung von Dokumenten zusammen mit anderen Nutzern und automatische Sicherungen in der Cloud. Zudem gibt es Änderungen unter der Haube, durch die das Unternehmen die Mac-Version von Microsoft Office einfacher an den Funktionsumfang der Windows-Variante anpassen kann.Die Grundvoraussetzung für einige der neuen Features waren Anpassungen am Programmcode der Office-Suite. Laut Microsoft-Entwickler Erik Schwiebert verfügt das Software-Paket für Büroanwendungen erstmals seit 20 Jahren über eine gemeinsame Codebasis für alle Plattformen. Außer die Mac- und Windows-Version betrifft dies auch die mobilen Varianten für iOS und Android.Zwar verwende Office nach wie vor auch den nativen Code jedes Betriebssystems, setze dafür aber bei der geteilten Codebasis vollständig auf C++. Dadurch sei es möglich, neue Features schneller als bislang für alle unterstützten Systeme bereitzustellen.Wer mit anderen Nutzern in Echtzeit an Word-, Excel- oder PowerPoint-Dokumenten arbeiten möchte, sieht fortan in der oberen rechten Ecke der jeweiligen Anwendung, welche Anwender ebenfalls aktiv sind. Ein Flag-Icon zeigt, an welcher Position des Inhalts teilnehmende Nutzer arbeiten sind und wo sie etwas editieren.Die Anwendungen sichern Änderungen automatisch via Cloud. Über eine Versionshistorie lassen sich frühere Varianten beliebiger Dokumente wiederherstellen. Die neue Office-Version bietet auch Optimierungen für einzelne Apps, darunter eine zügigere Formelberechnung und zusätzliche Charts in Excel. Die vollständigen Release Notes zur Aktualisierung finden sich auf Microsofts Supportseite