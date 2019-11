Microsoft Edge auf Chromium-Basis: Release Candidate zum Download verfügbar

Neue Edge-Version ab 15. Januar verfügbar

Chromium-Fundament für Microsoft Edge



Neues Edge-Logo Neues Edge-Logo

Microsoft hat das Veröffentlichungsdatum des runderneuten, auf Chromium basierenden Edge-Browsers bekanntgegeben. Dem Unternehmen zufolge erscheint die neue Edge-Variante für Macs und Windows-PCs am 15. Januar 2020. Der Release Candidate lässt sich schon jetzt über Microsofts Beta Channel für macOS beziehen . Mac-Nutzer können so bereits jetzt ausprobieren, ob der Microsoft-Browser samt hauseigener Bing-Suchmaschine für sie eine ernstzunehmende Alternative zu Safari, Google Chrome und Co. werden kann.Microsoft kündigte die überarbeitete Edge-Version mit Chromium-Fundament zwar schon auf der eigenen Entwicklerkonferenz an, doch die Anwendung kommt erst Anfang des nächsten Jahres auf den Markt. Bislang sind aber schon mehrere Betaversionen erschienen, über die sich die neue App testen lässt. Hinzu kommen der Dev- und der Canary-Channel des Unternehmens, über die es eine noch höhere Update-Frequenz der Vorab-Version gab. Den jetzigen Release Candidate soll die finale Vorab-Variante sein, bevor der erneuerte Edge-Browser für alle Nutzer verfügbar zum Download bereitsteht Um den Sprung hin zum Chromium-Unterbau und den damit einhergehenden technologischen Unterschied zur vorherigen Edge-Version zu verdeutlichen, hat Microsoft ein neues Logo für den Browser vorgestellt. Es unterscheidet sich deutlich von der vorherigen, rein blauen Variante.Einer der Chromium-Vorteile für Microsoft ist es, die aus Chrome bekannten Extensions zu unterstützen und für eine standardmäßigere Web-Umsetzung für Nutzer sowie Entwickler gleichermaßen zu sorgen. Hinzu kommt ein neuer und von Haus aus aktivierter Tracking-Schutz, der gegen Phishing-Attacken und Malware schützen soll. Der InPrivat-Modus ist vergleichbar mit „Inkognito“ bei Google Chrome – wenn Nutzer das Feature aktivieren, lassen sich Web-Suchanfragen nicht mehr auf einzelne Anwender zurückführen, so Microsoft.