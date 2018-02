Messebericht Norddeutsche HiFi-Tage 2018 – Ein bisschen mehr geht immer

Proppenvoll auf allen Etagen.

In diesem Jahr sind die Norddeutschen HiFi-Tage um ein weiteres Stockwerk Ausstellungsfläche im Hamburger Holiday Inn Hotel erweitert worden

Deutschland ist ein Messeland. In der Bundesrepublik treffen sich unterschiedlichste Anbieter von Waren und Dienstleistungen aus aller Welt zur Leistungsschau und um ein möglichst großes Publikum unmittelbar mit ihren Angeboten vertraut zu machen. Neben riesigen Veranstaltungen wie der IT-Messe CeBit in Hannover, der Messe für Verbraucherelektronik IFA in Berlin oder der Internationalen Automobil Ausstellung IAA in Frankfurt gibt es landesweit und das ganze Jahr über auch viele kleinere Veranstaltungen für "Special Interest Groups", die sich gezielter mit einem ganz bestimmten Interessengebiet befassen. Wie zum Beispiel HiFi-Technik.Neben der international ausgerichteten "High End" in München (im Mai) sprießen derzeit viele regionale HiFi-Messen wie Pilze aus dem Boden. Zu den renommiertesten gehören die Norddeutschen HiFi-Tage in Hamburg, wo sich das interessierte Publikum an zwei Wochenendtagen im Februar kostenlos über die neuesten Trends und Produkte informieren kann. Vom Kofferradio über Plattenspieler, Verstärker, Kopfhörer, Lautsprecher bis hin zu vollvernetzten Audiosystemen ist dort so gut wie alles zu erleben, womit sich Musik in allen Lebenslagen und Qualitätsstufen genießen lässt., womit ein neuer Ausstellerrekord erzielt werden konnte. Circa 400 Marken gaben sich ein Stelldichein. Und auch der Besucherandrang in den teilweise etwas engen Hotelfluren zeigt, welchen Bekanntheitsgrad und welche Bedeutung die Messe inzwischen erreicht hat. Kaum ein Hersteller oder Vertrieb möchte diese Gelegenheit verpassen. Gut für die Besucher, denn so umfangreich kann man sich sonst nirgendwo im ganzen nordeuropäischen Raum über sein Hobby informieren.Vom kleinsten Hotelzimmer über die Freiflächen bis hin zu den großen Konferenzräumen mit Ausstellern wie Bowers & Wilkins oder Burmester waren alle Ausstellungen und Vorführungen fast durchgängig bis zum letzten Stuhl ausgelastet. Dazu kamen diverse Workshops, in denen Fachleute das Publikum über Themen wie die richtige Tonabnehmerjustage, klangliche Unterschiede von Röhren oder Vergleiche zwischen Analog und Digital informierten.Begleiten Sie mich auf den folgenden Seiten bei meinem fast schon traditionellen REWIND-Messerundgang.