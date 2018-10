Mehr Privatsphäre: Tim Cook spricht auf der diesjährigen EU-Datenschutzkonferenz

Tim Cook ergänzt prominente Teilnehmerliste

Cook: „Der Nutzer ist nicht unser Produkt“

Tim Cook hält am 24. Oktober auf der International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners die Keynote-Ansprache. Inhaltlich geht es in Cooks Rede um das Thema „Würde und Respekt in einem Daten-bestimmten Leben“. Das Event wird vom European Data Protection Supervisor (EDPS) veranstaltet. Die EDPS ist eine unabhängige Kontrollbehörde der Europäischen Union, die die Einhaltung der Rechte auf Privatsphäre und Datenschutz kontrolliert.Giovanni Buttarelli (EDPS) freut sich über die Teilnahme des Apple-Chefs: „Tim Cook erhob schon immer seine Stimme in der Debatte rund um Privatsphäre. Wir sind gespannt darauf, was er zu sagen hat.“ Cook sei der Leiter eines Unternehmens, das schon lange eine klare Position zugunsten der zu schützenden Privatsphäre seiner Kunden einnehme.Außer Cook werden über tausend weitere Teilnehmer beim Event erwartet. Dazu gehören hochrangige Persönlichkeiten wie der Erfinder des World Wide Web Sir Tim Berners-Lee, der frühere oberste Richter Indiens Jagdish Singh und IT-Philosoph Jaron Lanier. Zudem kommen die EU-Kommissarinnen für Justiz und Wettbewerb, der Präsident des Europäischen Gerichtshofs und viele weitere Datenschutz-Verantwortliche aus der ganzen Welt.Der Apple-CEO sieht die Bereiche Privatsphäre und Datenschutz als wichtige Komponenten von Apple-Produkten. Apple verdiene im Gegensatz zu Konkurrenten wie Google kein Geld mit Kundendaten, so Cook. Stattdessen lege Apple in allen Unternehmensbereichen besonderen Wert auf die Privatsphäre der Kunden.Für Cook ist der Schutz persönlicher Daten eine der wichtigsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Auf Smartphones seien inzwischen mehr Informationen über Menschen zu finden als in deren Häusern oder Wohnungen, so der Apple-CEO. Eine mögliche Maßnahme für besseren Datenschutz sieht Cook in einer zunehmenden Marktregulierung seitens verschiedener Behörden: „Ich glaube zwar an den freien Markt, aber was kann man tun, wenn der Markt nicht die Resultate produziert, die gut für die Gesellschaft sind? Ich denke, eine gewisse Form von Regulierung ist mittlerweile vonnöten.“