Mark Zuckerberg bereit für Verbalangriff auf Tim Cook: „Meldungen über Apps, die Apples Daten missbrauchen“

Zuckerberg auf Apple-Vergleich vorbereitet

„Viele Meldungen über Apps, die Apples Daten missbrauchen“

Die gestrige Anhörung von Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress förderte eine interessante Randnotiz zutage, von der während der TV-Liveübertragung niemand etwas mitbekam. Ein Foto der Unterlagen von Zuckerberg zeigt zwei aufgeschlagene Seiten, die vorbereitete Antworten für den Fall beinhalteten, dass einer der Senatoren Vergleiche mit Apple aufführt oder Tim Cook zitiert.Der Apple-Chef entgegnete Ende März auf die Frage, was er unternehmen würde, wenn er sich mit ähnlichen Vorfällen wie aktuell Facebook konfrontiert sehe: „Was ich tun würde? Ich wäre gar nicht in seiner Situation. Der Nutzer ist nicht unser Produkt.“In Zuckerbergs Notizen befindet sich der Abschnitt „Tim Cook über Geschäftsmodell“. Darunter ist ein Zitat von Jeff Bezos aufgeführt, das der Amazon-Gründer anlässlich der Veröffentlichung eines Kindle-Modells verwendete. Demnach gebe es auf der einen Seite Unternehmen, die intensiv daran arbeiten, von Kunden mehr Geld zu verlangen; und auf der anderen Seite Unternehmen, die alles dafür tun, von Kunden möglichst wenig zu verlangen.Das Zitat wollte Zuckerberg wahrscheinlich dafür nutzen, um auf die verschiedenen Geschäftsmodelle von Apple und Facebook hinzuweisen. Während das soziale Netzwerk die Nutzung des Dienstes gratis anbietet und Einnahmen über die Auswertung von Nutzerdaten sowie daraus generierte Werbeeinblendungen erzielt, verlangt Apple Premium-Preise für iPhones und Macs. Dafür legt das Unternehmen aus Cupertino aber auch vergleichsweise großen Wert auf Datenschutz und die Privatsphäre der Nutzer.Zuckerberg nutzte das Bezos-Zitat schon in einem früheren Interview, um die Gratiskultur von Facebook hervorzuheben: „Wir arbeiten intensiv daran, von Nutzern wenig zu verlangen. Genau genommen sind wir sogar kostenlos.“ Ihm gehe es darum, das soziale Netzwerk möglichst vielen Nutzern bereitzustellen. Apple dagegen schließe eine große Anzahl von Menschen durch die Preispolitik des Unternehmens von vornherein aus.Der Facebook-CEO wäre auch zu verbalen Angriffen auf Apple bereit gewesen, wie aus Zuckerbergs Notizen für die Anhörung hervorgeht. Mit Bezug auf die von Tim Cook vorgebrachten Aussagen finden sich Passagen, die den Datenschutz bei Apple in Zweifel ziehen. Demnach gebe es „viele Meldungen über Apps, die Apples Daten missbrauchen“. Zuckerberg habe nie etwas davon mitbekommen, dass Apple Nutzer über solche Vorkommnisse informierte.Zudem sei die Datenerhebung von Drittanbieter-Diensten bei Apple und Facebook gar nicht so verschieden: „Wer eine App auf dem iPhone installiert, gibt dieser Zugriff auf manche Informationen – genauso wie beim Facebook-Login.“Zuckerberg wird heute erneut befragt. Diesmal muss er vor dem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses Rede und Antwort stehen.