Macs, iPhones und iPad: Was die zweite Jahreshälfte wohl bringt

MacBook/MacBook Air und MacBook Pro

iMac und iMac Pro

Mac mini?

Wie Tim Cook schon direkt während seiner Eröffnungsansprache kundgab, steht die WWDC 2018 komplett im Zeichen von Software – anders als viele frühere Veranstaltungen, auf denen Apple meist auch Hardware-Neuerungen parat hielt. Dennoch gibt es einige Macs, die innerhalb der nächsten Monate mit ziemlicher Sicherheit eine Aktualisierung erfahren. Wir fassen zusammen, mit welchen Ankündigungen aus dem Hardwarebereich in diesem Jahr noch zu rechnen ist. Bei den genannten Macs kann man wohl von einer Vorstellung im September oder spätestens im Oktober ausgehen.Mehreren Berichten zufolge plant Apple nun doch nicht, das MacBook Air komplett auslaufen zu lassen. Stattdessen soll es weiterhin eine Notebook-Baureihe in der Preisregion von rund 1000 Dollar geben. Noch nicht klar ist, ob Apple den Markennamen "Air" weiterhin verwendet, oder ob die MacBook-Reihe um ein günstigeres Modell erweitert wird. Beim MacBook Pro, nun schon seit einem ganzen Jahr unverändert auf dem Markt, sind neue Modelle ebenfalls überfällig. Gerüchten zufolge verzögerten sich diese, da Apple das bisherige Tastaturkonzept noch einmal grundlegend verbessern will. Die eingesetzte Butterfly-Mechanik machte in der Praxis so viele Probleme, dass Anpassungen erforderlich sind.Ob es in diesem Jahr noch aktualisierte Modelle des iMac Pro gibt, ist unklar – der reguläre iMac hingegen dürfte ziemlich sicher ein Update erhalten. Vorgestellt hatte Apple die aktuelle Serie auf der WWDC 2017. Beim iMac sind momentan die größten Umstellungen zu erwarten, denn das momentane Konzept ist bereits vier Jahre alt. Recht wahrscheinlich ist, dass Apple die Chip-Architektur des iMac Pro übernimmt und ebenfalls einen T-Chip verbaut. Worum es sich dabei handelt hatten wir in diesem Artikel ausführlich erklärt: . Langfristig gilt ein solcher Schritt als ziemlich sicher, lediglich die Zeitplanung bietet Raum für Spekulationen.Sofern Apple den kleinsten Mac im Sortiment nicht im Herbst aktualisiert, dann scheint das Aus der Baureihe wohl wirklich gekommen. Auf Nachfragen bezüglich der Produktzukunft gab es schon lange keine konkreten Aussagen mehr und die aktuelle Serie wird demnächst vier Jahre alt. Die letzte offizielle Stellungnahme liegt übrigens neun Monate zurück. Damals ließ Tim Cook persönlich verlauten, der Mac mini werde "eine wichtige Rolle im zukünftigen Sortiment" einnehmen. Nach Plänen zur Einstellung klang dies nicht, wenngleich sich Apples Absichten seitdem geändert haben könnten. Einen Kommentar zur Zukunft des Mac mini hatten wir in diesem Artikel verfasst: