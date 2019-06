Mac-Apps: Federighi verspricht Verbesserungen, Gerüchte zu neuen Catalyst-Apps mit macOS 10.15 Catalina

"Fühlt sich nicht nach Mac an"

Messages und Shortcuts als neue Catalyst-Apps?

Schon mit macOS 10.14 Mojave hatte Apple einige Apps vom iPad auf den Mac überführt, wenngleich den Entwicklern zu diesem Zeitpunkt noch nicht das auf der WWDC 2019 ausführlich vorgestellte Catalyst-Framework zur Verfügung stand. Software-Chef Craig Federighi hat sich zu diesem Umstand geäußert und deutliche Verbesserungen für Aktien-, News- und Home-App sowie Voice Memos versprochen. Die zugrunde liegende Technologie sei deutlich gereift, so seine Aussage. Er beziehe sich dabei auf den "Super low level stuff", welcher mit macOS 10.15 Catalina viel mehr biete. Während Apple bei den portierten Apps eine AppKit- und eine UIKit-Häfte verwendete, setze Apple fortan nur noch auf ein Framework, wie Federighi ausführt.Man habe sich die Apps noch einmal angesehen und sei zur Erkenntnis gekommen, dass sehr viel möglich sei, um ein richtiges "Mac-Feeling" zu erzeugen. Oft laute die Kritik nämlich, jene Apps fühlen sich viel zu stark nach iOS an. Allerdings handle es sich dabei eher um Design-Entscheidungen, die zu Beschwerden führten, so Federighi. Viele Nutzer hatten sich am Design gestoßen, deswegen aber die Technologie an sich kritisiert. Ein Teil der Arbeit bestehe nun auch darin, noch einmal die Oberfläche zu überarbeiten. In der aktuellen Beta fallen indes nur minimale Änderungen auf – allerdings gibt Federighi an, die Verbesserungen seien in vollem Gange.Apple äußerte sich zwar nicht offiziell, streute aber bereits zahlreiche Hinweise . Demnach arbeitet man daran, auch die Nachrichten-App sowie Shortcuts als Catalyst-Apps umzusetzen. Momentan hinkt Messages für Mac dem iOS-Pendant funktionsmäßig nach, beispielsweise gibt es keinen integrierten iMessage App Store. Dies könnte sich aber mit einer zukünftigen Version ändern.Die Mac-Version der aktualisierten Messages-App werde übrigens nicht dieselbe Oberfläche wie die iPadOS-Variante aufweisen, führt Entwickler Steve Troughton-Smith aus. Apple achtete darauf, plattform-spezifische Eigenheiten bei der Gestaltung zu beachten. Für Teilnehmer des Testprogramms sind die Apps nicht freigeschaltet – es ist unbekannt, ob dies noch im Laufe der Betaphase von macOS 10.15 geschieht oder ob die Apps erst mit einer späteren Version erscheinen.