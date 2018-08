„Losing Earth“: Apple sichert sich TV-Rechte für Klimaschutz-Artikel des New York Times Magazine

TV-Projekt über Umweltaktivisten in den 1980er Jahren

Apple hat sich die TV-Rechte für eine umfassende Klimaschutz-Beitragsserie des New York Times Magazine gesichert. In dem umfangreichen Hintergrundbericht mit dem Titel „Losing Earth: The Decade We Almost Stopped Climate Change“ geht es um die Jahre 1979 bis 1989, in denen die Wissenschaft entscheidende Fortschritte zum Thema Klimawandel machte. Den Beiträgen zufolge stand „die Menschheit seinerzeit kurz davor, eine Lösung für das sich ändernde Klima zu finden – doch diverse politische Kräfte verhinderten die Umsetzung“. Losing Earth zeigt, wie eine Gruppe amerikanischer Wissenschaftler, Aktivisten und Politiker vor mehreren Dekaden versuchten, die Welt vor den „verheerenden Folgen des Klimawandels zu bewahren“. Der umfassende Beitrag des New York Times Magazine basiert auf über 100 Interviews und entstand mit Unterstützung der amerikanischen Nachrichten-Medienorganisation Pulitzer Center.„Losing Earth ist ein extrem wichtiger journalistischer Beitrag – und wir freuen uns darüber, dass er jetzt ein noch größeres Publikum erreicht“, so Times-Sprecher Jordan Cohen bezüglich des Apple-Deals . Mindestens sechs Bieter sollen an den Rechten interessiert gewesen sein.In welcher Form Apple Losing Earth verfilmen möchte, ist nicht bekannt. Denkbar ist etwa eine mehrteilige Dokumentation, in der Originalaufnahmen zu sehen sind und Experten sowie Zeitzeugen zu Wort kommen. Das Format wird von Anonymous Content produziert. Zu dem Portfolio der Produktionsgesellschaft gehören Filme wie Spotlight sowie The Revenant und Serien wie True Detective und Mr. Robot.Apple produziert momentan mehr als ein Dutzend TV-Projekte. Das Unternehmen plant den Ausstrahlungsbeginn der ersten eigenproduzierten Serien für das Frühjahr 2019.