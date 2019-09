Los geht's! Apple Online Store nicht mehr zu erreichen

Offline bis abends

Teures, aber wirkungsvolles Marketing

Wer gerade eben den Plan in die Tat umsetzen wollte, jetzt direkt bei Apple ein neues Produkt zu bestellen, steht wie so oft an Event-Tagen vor verschlossenen Toren. Stattdessen begrüßt Apple nur mit dem gut bekannten Hinweis, man aktualisiere den Store gerade - und der Kunde möge bitte später noch einmal vorbeisehen. Apple wählte dafür eine neue Art der grafischen Darstellung. War es früher ein gelbes Post-It, so verwendete Apple dann einige Jahre lang graue Kärtchen – um nun erstmals ein großes Apple-Logo mit animiertem Farbverlauf auf schwarzem Hintergrund einzublenden.Langjährige Apple-Fans wissen, dass die Store-Auszeit nur eines bedeuten kann. Üblicherweise bleibt der Store online, sofern es nur Ankündigungen gibt oder sich Hardware nicht (vor)bestellen lässt. Dass der Store heute hingegen nicht erreichbar ist, zeigt, dass zumindest ein neues Produkt schon heute zur Verfügung steht. Zwar trifft dies wohl nicht auf die kommenden iPhone-Modelle zu, bei Zubehör könnte es aber durchaus sein, ca. ab 20:30 eine Bestellung aufzugeben. Auch andere Artikel wie beispielsweise aktualisierte iPads oder die gemunkelten intelligenten Etiketten sind Kandidaten für sofortige Verfügbarkeit. Eine Zusammenfassung der Gerüchte bietet der unterhalb dieser Meldung eingeblendete Artikel.Es gibt vermutlich nicht viele Hersteller, die es sich leisten können, einfach für ein paar Stunden den kompletten Online Store zu deaktivieren und dieser Zeit auf den kompletten Online-Umsatz zu verzichten. Bei Apple zählt dies hingegen zum festen Ablauf an Event-Tagen mit neuer Hardware. Dass es auch komplett anders ginge und es sich selbstverständlich um keine Limitierung des Store-Systems handelt, zeigen all jene Produktneuerungen, die einfach per Pressemitteilung und ohne Store-Auszeit angekündigt werden. Das Hinfiebern auf die Vorstellung und die gespannte Erwartung fehlen dann natürlich gänzlich...