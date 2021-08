Neue Funktionen von Logoist 4.2

Preis und Verfügbarkeit

Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews.de, hat eine neue Version von Logoist freigegeben. Bei Logoist handelt es sich um eine leistungsstarke Grafik-Software, welche die große Spanne zwischen einfachen Logos, Karten und Effekten bis hin zu aufwendigen Vektorgrafiken und ausgefeilten Illustrationen beherrscht. Die App richtet sich sowohl an professionelle Anwender wie auch an Einsteiger und neue Nutzer: Dank des einfachen Nutzungsprinzips können selbst komplette Neulinge beeindruckende Ergebnisse erzielen.(Store: Die ab sofort verfügbare Version 4.2 von Logoist kommt mit einer ganzen Reihe neuer Funktionen daher. So ist es nun möglich, pro Objekt und Gruppe verschiedene Blend-/Farb-Misch-Modi zu verwenden – unter anderem Aufhellen, Hartes & Weiches Licht und Multiplizieren. Logoist 4.2 bringt schnelle Farbanpassungen mit: Einfach Objekte oder Gruppen auf dem Canvas auswählen und schon erlaubt ein Knopf in der Toolbar, die Farben der Auswahl zu verschieben, aufzuhellen oder die Sättigung zu verändern. Auch einzelne Farben lassen sich über diese Funktion einfach und schnell verändern.Außerdem neu in Logoist 4.2: Linseneffekte. Diese Lichteffekte sind komplett konfigurierbar und jeder Linseneffekt kann über bis zu fünf Ebenen mit unterschiedlichen Glüh- und Streifenmustern verfügen. Natürlich bringt Logoist 4.2 auch eine Vielzahl an vorgefertigten Linseneffekten mit. Durch diverse Optimierungen arbeitet Logoist 4.2 nun deutlich schneller: Besonders auf Macs mit M1-Prozessor steigt die Performance deutlich bei gleichzeitig gesunkenem Speicherverbrauch. Aber auch auf Intel-Macs läuft Version 4.2 spürbar schneller. Ferner verbessert Logoist 4.2 die Quick-Look-Funktion: Ruft man beispielsweise die Dateivorschau im Finder mit einer Logoist-Datei auf, zeigt Quick Look nun die Arbeitsfläche in voller Auflösung an.Logoist 4.2 ist ein kostenfreies Update für alle Nutzer, die bereits Besitzer von Logoist 4.0 oder 4.1 sind. Für neue Kunden oder Käufer von Vorversionen wird Logoist mit einem Rabatt von 50 Prozent angeboten und steht somit für 19,99 Euro im Mac App Store zum Download bereit. Vorausgesetzt wird macOS 10.14 Mojave oder neuer. Weitere Informationen sowie unzählige Beispielbilder gibt es auch auf den Produktseiten