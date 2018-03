Logitech Craft Keyboard: Neue Funktionen für Lightroom, Spotify und Apple-Apps

Craft unterstützt Lightroom, Spotify und Safari

Das Logitech Craft Keyboard sticht dank eines besonderen Hardware-Features aus der Masse an kabellosen Tastaturen heraus. Der Touch-Drehregler auf der linken oberen Seite erlaubt die Feinjustierung diverser App-Einstellungen. Je nach Anwendung können Nutzer etwa die Lautstärke ändern oder – in Adobe Photoshop CC – diverse Bildanpassungen vornehmen. Seit kurzem unterstützt Craft weitere Apps, darunter einige macOS-Programme von Apple.Innerhalb von Adobe Lightroom Classic CC lassen sich über den Regler insgesamt 11 Funktionen bedienen, darunter Kontrast, Sättigung und Schatten. Nutzer können per Fingertipp zwischen den einzelnen Einstellungen wechseln. Die Drehbewegung justiert die jeweilige Einstellung. Bei Spotify ermöglicht die Craft-Tastatur das Spielen/Pausieren von Titeln, die Anpassung der Lautstärke und das Wechseln des Liedes.Auch für Apples eigene Apps Safari, Vorschau und QuickTime Player gibt es zusätzliche Features. Der Anwender kann via Drehregler Tabs wechseln (Safari), zoomen und horizontal scrollen (Vorschau) oder innerhalb von Medien vor- beziehungsweise zurückspulen (QuickTime). Logitech veröffentliche zudem kürzlich das Craft Crown SDK , mit dem Entwickler eigene Craft-Plugins für Apps kreieren können.Das Logitech Craft Keyboard erfordert mindestens OS X El Capitan (10.11). Der Preis beträgt bei Amazon aktuell 171,93 Euro (Store: ).