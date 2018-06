Little Voices: Apple sichert sich Dramedy-Serie mit Schwerpunkt Musik

Lost, Star Trek, Star Wars

Apple hat Variety zufolge eine weitere von Starregisseur J.J. Abrams () mitproduzierte Serie in Auftrag gegeben. Das TV-Format mit dem Titelsoll eine Mischung aus Comedy und Drama werden. Es sei als „Liebeserklärung an die vielfältige Musikalität New Yorks“ zu verstehen. Die Inhaltsbeschreibung gibt kaum konkrete Hinweise zur Handlung. Es gehe den Machern der Serie darum, „die universelle Reise von verschiedenen Menschen, die mit Anfang 20 ihre eigentliche Stimme“ suchen, zu erkunden.Musik soll eine große Rolle in der Serie spielen, deren insgesamt 10 Episoden der ersten Staffel jeweils eine halbe Stunde dauern. Entsprechend gibt es in den einzelnen Folgen diverse Lieder, die extra fürkomponiert wurden.Hauptverantwortlich für das TV-Format wird Drehbuchautor Jessie Nelson () sein. Um die Produktion kümmert sich das von J.J. Abrams geleitete Unternehmen Bad Robot Productions. Die Produktionsfirma ist unter anderem für den aktuellen Serienhitzuständig.Apple wird laut Berichten im März 2019 damit beginnen, die ersten der aktuellen Eigenproduktionen auszustrahlen. Genauere Zeitpläne zu einzelnen Serien sind nicht bekannt.