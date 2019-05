Lieber Mac als PC: 71 Prozent der Studenten bevorzugen Apple-Rechner

Gründe für den Mac

Mac-Nutzer möchten auch am Arbeitsplatz Apple-Geräte einsetzen

Macs sind bei Studenten besonders beliebt, so eine Studie. 40 Prozent aller Studienteilnehmer nutzen demnach bereits einen Apple-Rechner. Weitere 31 Prozent verwenden zwar aktuell noch einen Windows-PC, bevorzugen aber dennoch einen Mac. Nur 29 Prozent haben einen PC im Einsatz und ziehen diesen einem Mac vor. Das größte Hindernis für den Kauf eines Apple-Geräts sei der vergleichsweise hohe Marktpreis. 51 Prozent der PC-Nutzer gaben den günstigeren Kaufpreis als maßgeblichen Grund dafür an, warum sie noch nicht auf einen Mac umgestiegen sind.Das sich auf das Management von Apple-Geräten spezialisierte Unternehmen Jamf führte die Studie durch . Es gibt verschiedene Gründe, warum die deutliche Mehrheit der Teilnehmer einen Mac gegenüber einem PC bevorzugt. Der wichtigste Aspekt ist die Zuneigung zur Marke „Apple“ (64 Prozent). Das Hardwaredesign der Apple-Rechner ist ebenfalls sehr bedeutsam (60 Prozent). Auf dem dritten Platz der meistgenannten Pro-Apple-Argumente liegt die Benutzerfreundlichkeit (59 Prozent). Dahinter folgt mit 57 Prozent „Zuverlässigkeit“. 49 Prozent finden die Synchronisation mit anderen Apple-Geräten hervorhebenswert. Immerhin noch 37 Prozent bevorzugen Mac-Apps gegenüber Windows-Software.83 Prozent der Studenten, die jetzt bereits einen Mac verwenden, möchten auch später bei ihrem jeweiligen Arbeitgeber einen Rechner aus dem Hause Apple einsetzen. Da sich Jamf im Enterprise-Sektor um das Management von Apple-Geräten kümmert, ist das Studienfazit wenig überraschend: „Die nächste Generation der Jobsuchenden möchte an ihrem Arbeitsplatz Technik einsetzen, die einfach funktioniert.“ Entsprechend sei für Firmen der vermehrte Einsatz von Macs für ihre Mitarbeiter empfehlenswert. Jamf befragte 2.244 Studierende in insgesamt fünf Ländern.