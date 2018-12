Lego AR Playgrounds: iOS-App kombiniert virtuelle Figuren mit realen Lego-Sets

Lego AR Playgrounds zeigt die Möglichkeiten von ARKit 2

Lego hat die erstmals auf der WWDC im Juni vorgestellte iOS-App AR Playgrounds veröffentlicht. Die Anwendung ist fortan im App Store verfügbar (Link: ). Lego AR Playground setzt auf Apples iOS-Schnittstelle ARKit, um virtuelle Legofiguren und -gegenstände in reale Umgebungen zu übertragen. Die AR-Inhalte lassen sich mit echten Lego-Produkten kombinieren, um ein völlig neues Spieleerlebnis zu erzeugen.Apple nutzte Legos AR-App auf der WWDC dazu, um Entwicklern zu demonstrieren, welche Möglichkeiten die Augmented-Reality-Implementierung in iOS 12 für Spiele und andere Anwendungen bereithält.AR Playgrounds wurde für verschiedene Spieleumgebungen gestaltet, in den denen die Grenze zwischen virtuellen Inhalten und realen Objekten verschwimmen soll. Der erste verfügbare „Playground“ ist „LEGO® NINJAGO® AR“. Im Zusammenspiel mit dem realen, von Lego angebotenen NINJAGO-Set können Nutzer gegen die Drachenjäger und den Oberbösewicht Iron Baron kämpfen. Während der Drachenbefreiung ist auf die Gegenwehr der Feinde zu achten, die sich etwa mit allerlei Waffen verteidigen. Anwender können mit anderen Nutzern Teams bilden, um sich besser für den Kampf zu wappnen.Lego AR Playgrounds benötigt iOS 12. Zudem ist ein iPhone 6s (oder neuer) erforderlich. Alternativ ist es auch möglich, ein iPad Pro oder ein iPad (5. und 6. Generation) zu verwenden. Die Lego-Software ist kostenlos verfügbar (App Store: ).