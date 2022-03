Leaker: iPadOS lässt künftig Apps zu kleinen Fenstern schrumpfen

Leaker: Apple feilt an neuem Multitasking-Feature

„Apple Mixer“ wohl nur für M1-iPads

Dienst das iPad als vollwertiger Ersatz für ein Notebook? Einige Nutzer würden diese Frage wohl bejahen, den meisten verweisen jedoch auf zahlreiche Einschränkungen des Tablets. Dabei geht es zumeist nicht um die Leistung: Mittlerweile stattet Apple sogar das iPad Air bereits mit einem M1-Chip aus, welcher ersten Benchmark-Ergebnissen zufolge auch nicht gedrosselt wurde (siehe hier ). Mit der Software hapert es allerdings: iPadOS ist aus Sicht vieler Nutzer bei Weitem nicht auf Augenhöhe mit Betriebssystemen wie macOS oder Windows, sodass für viele Anwendungsszenarien weiterhin ein herkömmlicher Rechner zum Einsatz kommt. Nun meldet der Leaker Majin Bu ein Feature, welches den Workflow auf dem Tablet ein wenig verbessern könnte.An Multitasking-Funktionen mangelt es dem iPad grundsätzlich nicht: Apps lassen sich gleichzeitig in geteilter Ansicht („Split View“) oder in eingeschränktem Maße übereinander gestapelt („Slide Over“) darstellen. Mit „Universal Control“ bietet Apple seit den neuen Systemupdates eine überaus praktische Möglichkeit, den Mac per iPad zu steuern oder umgekehrt – und Inhalte via Drag-and-drop zwischen den Geräten zu verschieben. Laut dem Leaker Majin Bu möchte Cupertino künftig eine neue Funktion in iPadOS implementieren, welche intern „Apple Mixer“ genannt werde. Schließt der Nutzer eine Tastatur und Trackpad an das Tablet an, sollen Apps künftig automatisch zu kleinen Fenstern schrumpfen. Auf diese Art ließen sich mehrere Anwendungen parallel nutzen.Bu gibt zu bedenken, dass er nicht mit Sicherheit sagen könne, ob die Funktion bereits in iPadOS 16 Einzug hält. Die neue Version des Betriebssystems wird aller Voraussicht nach im Rahmen der WWDC im Juni dieses Jahres vorgestellt. Der Leaker rechnet allerdings damit, dass „Apple Mixer“ iPads mit M1-Chip vorbehalten bleibt. Aktuell findet sich der Prozessor in den letzten Baureihen des iPad Pro sowie iPad Air. Das iPad mini muss sich mit dem A15 Bionic begnügen. Es ist ohnehin mehr als fraglich, ob eine parallele Anzeige mehrerer Fenster auf dem kleinsten Apple-Tablet Sinn ergibt: Das 8,3 Zoll große Display eignet sich nur bedingt für produktives Arbeiten.