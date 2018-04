Lange Wartezeiten auf Akku-Tausch: Apple stockt auf und setzt auch auf externe Techniker

Sehr schnell hatte sich gezeigt, wie viele iPhone-Nutzer von Apples Angebot Gebrauch machen, für gerade einmal 29 Euro einen neuen Akku verbauen zu lassen. Das Austausch-Programm gilt für alle Anwender, auch wenn der bisherige Akku noch keine Verschleißerscheinungen aufweist. Selbst mehr als drei Monate nach Start des Programms ist die Nachfrage immer noch so überwältigend, dass Apple nicht hinterherkommt. Die sofort in die Höhe geschossenen Wartezeiten haben sich vielerorts zwar verbessert, dennoch müssen interessierte Kunden oft noch zwei oder mehr Wochen warten. Apple geht dieses Problem momentan durch massives Aufstocken der Kapazitäten an.Beispielsweise entsendet Apple Spezialisten in Stores, die unter besonders hoher Nachfrage ächzen und Kunden daher wochenlang vertrösten müssen. Allerdings gibt es so viele Akkus zu tauschen, dass Apples eigenes Personal dafür kaum ausreicht. Stattdessen setzt Apple auch auf Fachkräfte von Drittanbietern und bezahlt diese dafür, den Store-Teams zur Hand zu gehen und beim Austauschprogramm mitzuhelfen. Bevor diese allerdings zum Einsatz kommen, müssen die Techniker erst ein Trainingsprogramm absolvieren, um ihre Befähigung unter Beweis zu stellen.Man kann davon ausgehen, dass die oft sehr langen Wartezeiten nun erheblich sinken werden. Beispielsweise gibt es schon viele Apple Stores, in denen Dank aufgestockten Personals jetzt nur noch eine Woche bis zum gewünschten Termin vergeht. Dies liegt allerdings auch daran, dass viele Nutzer direkt zu Anfang des Programms Interesse bekundeten und Apple jetzt bereits viele Geräte getauscht hat. Konkrete Zahlen, wie viele Nutzer sich für einen neuen Akku entschieden, ließ Apple nicht verlauten. Eine Aufstellung der häufigsten Fragen und Antworten rund um das Tausch-Angebot bietet dieser MTN-Artikel . Möglich ist der vergünstigte Akkuwechsel noch bis Ende des laufenden Jahres.