Kurzmeldungen: iPod-Geburtstag, Jobs-Versteigerung, Apple Watch mit Sport abbezahlen

Der 23. Oktober - Feiertag für iPod-Fans

Eine von Jobs signierte Jobs-Newsweek

Die Apple Watch mit Sport abbezahlen

Eines der wichtigsten Apple-Produkte aller Zeiten feiert Geburtstag. Vor genau 16 Jahren, am 23. Oktober 2001, präsentierte Steve Jobs die erste Generation des iPods. Zunächst noch belächelt (iPod = "Idiots price this product") und von der Fachpresse nicht sonderlich ernst genommen, entwickelte sich der iPod recht bald zum Kassenschlager. Nach der Einführung des iTunes Music Stores im Jahr 2003 schossen die Verkaufszahlen nach oben und Apple präsentierte zahlreiche weitere Baureihen. Wenn man heutzutage in Foren liest, Apple vernachlässige den Mac zugunsten des iPhones, so muss man nur ein Wort ändern, um selbige Diskussionen der iPod-Ära wiederzugeben. Spätestens seit der iPod-Umsatz den Mac-Umsatz überholte, begannen sich alteingesessene Mac-Fans zu fragen, welchen Stellenwert ihr Computer noch bei Apple habe. Der Erfolgszug des iPods endete jäh, als das iPhone immer mehr Kunden ansprach. Inzwischen gibt es nur noch einen iPod im Sortiment, nämlich den iPod touch. Im Juli stellte Apple nämlich iPod nano und iPod shuffle ein, schon vor drei Jahren verschwand der iPod classic aus den Verkaufsregalen. Das folgende Video zeigt Apples iPod-Event des Jahres 2001:Sie haben mindestens 20.000 Dollar übrige und möchten gerne eine von Steve Jobs handsignierte Ausgabe der Newsweek in Händen halten? Dann kommt eine Auktion in Boston gerade richtig. Anfang des Jahres wechselte bereits ein unterschriebenes NeXT-Poster für 19.600 Dollar den Besitzer, jetzt folgt die Newsweek vom 23. Oktober 1998 mit Titel "Mr. Chips. Steve Jobs puts the Wow Back in Computers". Jobs setzte nicht nur seinen Namenszug aufs Titelblatt, sondern ergänzte das Autogramm auch um das Bekenntnis "I love manufacturing". Die Versteigerung läuft noch bis zum 26. Oktober, also bis Donnerstag. Weitere aktuelle Versteigerungen betreffen übrigens ein Trümmerteil der Hindenburg, ein Originaltonband mit einer Rede von Martin Luther King, Donald Trumps Golfschläger - und ein Amulet mit Haaren von Jimi Hendrix.Ein sehr interessantes Finanzierungskonzept hat der US-Lebensversicherer John Hancock ins Leben gerufen. Versicherte erhalten eine Apple Watch 3 mit GPS und müssen gerade einmal 25 Dollar zuzüglich Steuern dafür entrichten. Der restliche Betrag kann über einen Zeitraum von 24 Monaten entweder mit echtem Geld bezahlt werden - oder durch Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen und andere Trainingsarten. Eine App errechnet, wie viele "Vitality Points" sich der Nutzer erarbeitet hat und überträgt die Ergebnisse an die Versicherung. Wer 500 Punkte in einem Monat erreicht, hat damit eine Monatsrate bezahlt. Je nach Altersgruppe sind die Punkte schneller oder langsamer verdient. Bei derlei konkreter Belohnung für gesundheitsbewusstes Verhalten sind sicherlich viele Teilnehmer besonders motiviert, noch eine Runde zu drehen.