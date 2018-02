Kurzmeldungen: iOS-Rechner repariert 1+2+3, iPhone-6s-Fabrik, Dauer-Pushes in News-App

iOS 11.3 bringt endgültigen Fix des 1+2+3-Fehlers

Eine neue Fabrik, speziell fürs iPhone 6s

Dauerfeuer bei Push-Mitteilungen in der News-App

Der Spott war groß, als kurz nach dem Release von iOS 11 klar wurde, dass der eingebaute Rechner nicht mit schnell eingegebenen Rechenaufgaben klar kam. Die triviale Rechnung 1+2+3 hielt stets als Beispiel her, denn hier zeigte der Rechner als Ergebnis oft 24 an. Der Grund: Die in iOS 11 neu eingefügten Fade-Animationen sorgten dafür, dass erst nach Ablauf der Animation neuen Tastendrucke registriert wurden - der Rechner verschluckte also bestimmte Rechenoperatoren (MTN berichtete: ). Ein eiliger Fix von Apple ließ nicht lange auf sich warten, bestand aber lediglich im Abschalten der Animation. Mit iOS 11.3 faden gedrückte Tasten nach jedem Druck wieder sanft in die Ausgangslage, diesmal allerdings ohne dabei neue Tastendrücke zu ignorieren. Es ist nur eine Kleinigkeit, zeigt aber auf, dass Apple auch im Kleinen immer noch hohe Ansprüche an Details hat.Dass Apples 2015er iPhone überhaupt noch im Angebot blieb, war letzten Herbst eine Überraschung. Üblicherweise sortiert Apple alte Modelle nach zwei Jahren Dienst aus dem Portfolio aus, doch das iPhone 6s blieb auch nach der Vorstellung von iPhone 8 und iPhone X dabei. Jetzt steht Apples iPhone-Partner in Indien, Wistron, kurz vor einer Vereinbarung mit der Regierung zum Bau einer neuen Fabrik in Bengaluru, um das in die Jahre gekommene Gerät weiter zu produzieren. Bisher waren die indischen Fabriken nur für das iPhone SE zuständig, aber Apple möchte auch weitere Modelle günstig in dem Milliardenmarkt herstellen und anbieten können. So erhofft sich der Konzern, Fuß in Indien fassen zu können, um Apple Stores und möglichst viele Neukunden zu gewinnen.Wer die Push-Mitteilungen für die News-App auf dem iPhone aktiviert hat, musste heute Mittag ein hysterisch jodelndes iOS-Gerät ertragen. Denn für die Dauer von etwa 15 Minuten schlug eine Push-Mitteilung für eine bestimmte CNN-Story ohne Unterlass immer wieder auf, gab keine Ruhe und unterbrach andere Aktionen des iPhones. Einzige Rettung war die Deaktivierung der Push-Mitteilungen. CNN machte Apple für das Problem verantwortlich, Cupertino wurde dem Fehler schon nach besagter Viertelstunde Herr. Inzwischen können Betroffene die Erlaubnis für Push-Mitteilungen wieder gefahrlos reaktivieren.