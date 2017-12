Kurzmeldungen: Neue macOS-Beta, iPhone-Leistungsverlust bei altem Akku

Zweite Beta von macOS 10.13.3

Sinkende Rechenleistung bei alternden iPhone-Akkus

Apple hat eine weitere Betaversion von macOS 10.13.3 veröffentlicht. Da Apple die Betaphase direkt mit einem Wochentakt startet, sind ganz offensichtlich keine größeren Änderungen enthalten. Bei größeren Aktualisierungen vergehen normalerweise zwei Wochen zwischen zwei Betaversionen, erst in einer späteren Phase wechselt Apple dann auf einen schnelleren Takt. Auch aus der Updatebeschreibung gehen keine Neuerungen hervor. Die Buildnummer der zweiten Beta liegt bei 17D25b. Das letzte größere macOS-Update war am 6. Dezember erschienen. Weiterhin noch keine Entwicklerversionen gibt es von von den nächsten iOS-, watchOS- und tvOS-Updates. Die Freigabe der finalen Version von macOS 10.13.3 erfolgt wahrscheinlich im Februar, bei den anderen Systemupdates wird es sicherlich März oder später.Seit einigen Tagen kursieren Meldungen, warum einige Nutzer des iPhone 6s plötzlich Performance-Einbußen feststellten. Einiges deutet darauf hin, dass dies eine indirekte Begleiterscheinung alternder Akkus sein könnte. Die Rechenleistung wird demnach seit iOS 11.2.1 an den Akkuzustand angepasst - ist dessen Kapazität nach langer Nutzungszeit oder vielen Ladezyklen gesunken, so sinkt auch die Performance des Prozessors. Beim iPhone 7 lässt sich inzwischen ein sehr ähnliches Verhalten beobachten. Erstmals beobachtet wurde der Leistungsverlust bei rechenintensiven Aufgaben nach der Freigabe des erwähnten iOS-Updates, welches ein Problem mit sich plötzlich abschaltenden iPhones beseitigte. Den Untersuchungen zufolge reduziert Apple die Rechenleistung automatisch, um den Akku nicht zu stark zu belasten und dadurch eine Unterspannung zu vermeiden - die zum plötzlichen Abschalten führt. Offiziell dokumentiert wird dies nirgends. Bei eigenen Versuchen im MacTech-News-Büro war allerdings nicht festzustellen, dass sich die verschiedenen iPhone 6s performancemäßig voneinander unterschieden. Der Entwickler von Geekbench geht in diesem Artikel eingehender auf die Sachlage ein und dokumentiert seine Untersuchungsergebnisse.