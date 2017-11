Kurzmeldungen: Mehr iPhone-Länder, Büro-Razzia bei Apple, Jobs-Actionfigur

Razzia in den Apple-Büros Südkoreas

Phase 2 der internationalen Einführung des iPhone X

Die Jobs-Actionfigur

In Südkorea kam es zu einer Razzia in Apples Büros. Ermittler wurden darauf angesetzt, Apples Geschäftspraktiken und Zusammenarbeit mit Zulieferern zu hinterfragen. Marktbeobachtern zufolge handelt es sich um zweifelhaftes Verhalten und ein zumindest merkwürdiges Timing. So wurde bereits die Frage aufgeworfen, um die Behörden Apple nicht zum Marktstart des iPhone X Steine in den Weg legen wollen - immerhin ist Südkorea das Heimatland von Samsung. Ein Analyst von Endpoint Technologies Associates wirft Südkorea gar eine "protektionistische Agenda" vor. Im Fokus zahlreicher Ermittlungen stehen vorrangig Unternehmen aus dem Ausland. Allerdings geht Südkorea auch hart gegen Korruption heimischer Unternehmen bzw. deren Vertretern vor. Beispielsweise muss Samsung-Chairman Lee Jae-yong wegen Bestechung fünf Jahre ins Gefängnis.Die Lieferzeiten des iPhone X sind inzwischen stark gesunken. Berichten zufolge konnten die Produktionsengpässe recht schnell beseitigt werden, sodass es nicht zu zu den erwarteten Verzögerungen bis ins Frühjahr 2018 hinein kommt. Wie angekündigt gibt es das iPhone X seit heute auch in 13 weiteren Ländern, darunter Südafrika, die Türkei, Südkorea, Thailand sowie den jugoslawischen Nachfolgestaaten. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Lieferzeiten deswegen wieder nach oben schießen. Insgesamt ist das iPhone X nun in 70 Ländern zu haben.Es gibt zahlreiche Filme über das Leben von Steve Jobs... und ein Musical.... und eine Oper.... in einer MTN-Meldung dazu wurde die Frage aufgeworfen, was nun als nächstes anstehe - Steve Jobs on ice? Zumindest ein weiteres Jobs-Produkt erscheint demnächst noch. DAM Toys kündigte eine Jobs- Actionfigur an, die im Maßstab 1:6 gefertigt und im typischen Kleidungsstil gehalten ist. Natürlich trägt die Jobs-Figur den ikonischen Rollkragenpulli und die blaue Jeans. Außerdem legt DAM Toys der Packung auch einen Macintosh 128k samt Maus und Tastatur, einen angebissenen Apfel, ein Notebook sowie Austausch-Hände bei. Alles natürlich ebenfalls miniaturisiert. Zu Preis und Lieferstart machte der Hersteller noch keine Angaben.