Kurzmeldungen: Frage nach Tim Cooks Nachfolger und Kindle-App in neuem Design

Angela Ahrendts dementiert Cook-Nachfolge

Kindle-App für iOS im neuen Design

MacTechNews hat bereits über das Tim-Cook-Interview vonanlässlich der Eröffnung des neuen Apple Stores in Chicago berichtet. Außer zu Augmented Reality und iPhone X stellte die Reporterin auch eine Frage über ein anderes Thema, das Cook und die ebenfalls anwesende Chefin für Einzelhandel Angela Ahrendts zum Schmunzeln brachte.[banner]wollte wissen, was es mit den Gerüchten auf sich hat, wonach Ahrendts eine Nachfolgekandidatin für Cooks Posten als Apple-CEO sei. Der Apple-Chef reichte die Frage lachend weiter, worauf Ahrendts von „Fake News“ sprach. Die Geschichte sei einfach nur albern.Cook ging aber trotzdem nochmal auf das Thema ein und betonte, wie ernst er die Suche nach seinem Nachfolger nimmt. Er sehe es in seinem Verantwortungsbereich, so viele Menschen wie möglich darauf vorzubereiten, eines Tages Apple-CEO sein zu können, um einen möglichst nahtlosen Übergang zum nächsten Apple-Chef zu gewährleisten.Amazon hat die Kindle App in Version 6 mit einer komplett überarbeiteten Optik veröffentlicht. Der Nutzer hat von nun an die Wahl zwischen der altbekannten schwarzen Benutzeroberfläche und einer neuen, helleren Variante. Zudem gelangen Nutzer schneller zu den Favoriten als zuvor, was den Zugriff auf Lieblingsbücher erleichtert. Kindle 6.0 für iPhone, iPad und iPod touch erfordert mindestens iOS 9.0 und ist kostenlos im App Store verfügbar (Store: ).